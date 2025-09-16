Syr ste doteraz strúhali zle. Stačia dve malé zmeny a vaše jedlo bude vyzerať ako od šéfkuchára
Inšpirujte sa dobrými tipmi od skúsenejších.
Strúhadlo. Nenápadný pomocník, ktorý sa nachádza v každej kuchyni a siahame po ňom vždy, keď chceme pripraviť jedlá zo zeleniny či posypať niečo syrom – práve v takýchto prípadoch sa totiž bez neho nezaobídeme. Strúhanie najrôznejších ingrediencií znie pritom celkom banálne až do chvíle, keď si uvedomíte, že to možno robíte úplne zle. Špeciálne pravidlá pritom platia najmä pri strúhaní syra.
Kto sa niekedy pokúšal krásne a rovnomerne postrúhať tvrdý syr na pizzu či cestoviny, dobre vie, že táto naoko triviálna činnosť sa môže premeniť na poriadnu skúšku. Syr sa často maže a keď je postrúhaný, môže vyzerať, akoby ho už niekto predžul. Skúsená kuchárka preto teraz prezradila triky, ktoré vám strúhanie nielen uľahčia, ale aj urýchlia a výsledok bude stáť za to.
Správna technika
Iste to neraz zažil každý z vás. Či už ide o obyčajný eidam alebo drahšie druhy syrov, výsledok strúhania niekedy jednoducho nedopadne tak, ako by sme chceli, a tanier zrazu zdobí nepekná kôpka rozdrobených kúskov. Pri nesprávnej technike strúhania sa totiž syr začne lámať a drobiť a stráca svoju pôvodnú štruktúru.
Väčšina ľudí postaví strúhadlo kolmo na dosku, oprie o hrniec či tanier a snaží sa strúhať smerom nadol – práve takto však vzniká najviac problémov: syr sa drobí, strúhanie trvá dlhšie a hrozí vám aj poranenie prstov. Odborníci preto odporúčajú malú zmenu.