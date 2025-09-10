Nebuď nenažraná, vraví jej kamarátka. Táňa Dyková po troch synoch túži aj po jednej inej veci
Herečka má troch synov, ktorých vychováva s manželom Vojtom Dykom.
S manželom veľmi túžili aj po dievčatku, namiesto toho majú doma troch synov. Reč je o Táni a Vojtovi Dykovcov, ktorí už roky tvoria spokojný pár. No aj keď herečka a spevák s ďalším dieťaťom, zdá sa, už nepočítajú, Táňa má celkom jasno v tom, ako si svoj sen aspoň čiastočne splní.
Táňa, nebuď nenažraná!
Rodáčka z Prahy sa trojnásobnou mamou stala pred takmer dvanástimi rokmi, keď Vojtovi porodila syna Aloisa. Okrem neho spolu vychovávajú aj dvoch Tániných starších synov, ktorých má herečka z manželstva s Františkom Čechákom.
Po dievčatku túžila dvojica len márne a zdá sa, že si tento sen už zrejme nesplnia. „Túžba bola, ale prosto je to takto naservírované. Myslím si, že osud chcel, aby som mala troch synov. Ako hovorí moja kamarátka – ‚Táňa, nebuď nenažraná!‘,“ zasmiala sa len pred pár dňami v rozhovore pre český Blesk.
Herečka už síce ďalšie vlastné dieťa nechce, no na bábätká sa vrhá pri každej príležitosti. „Pretože ma bavia a bavili ma vždy... Vlastne je mi ľúto, že je to preč. Vôbec nemám také to – uff, skončilo sa to a už by som to nedala!“ vyznala sa umelkyňa, ktorá premýšľala nad všeličím.