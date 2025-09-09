Prečačkanosť dostala stopku, bude tradičné a úderné. Diana Ristová má vo výbere mena pre bábätko jasno - Dobré noviny
Prečačkanosť dostala stopku, bude tradičné a úderné. Diana Ristová má vo výbere mena pre bábätko jasno
Diana Ristová bude čoskoro mamou.
Diana Ristová bude čoskoro mamou. — Foto: Instagram @diana_ostapets_ristova

Známa herečka a jej manžel sa rodičmi stanú po prvýkrát.

Po nedávnej svadbe sa v živote obľúbenej slovenskej herečky udeje ďalšia významná udalosť – prvýkrát sa totiž stane mamou. Diana Ristová, ktorá je známa aj zo seriálu Mama na prenájom, teraz v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila viac o svojom tehotenstve aj to, či už s manželom Volodymyrom majú pre dieťatko vybraté aj meno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Ostapets Ristová (@diana_ostapets_ristova)

Keď to cítiš, nie je čo riešiť

Diana a Volodymyr sa zoznámili na pľaci počas nakrúcania seriálu, no podľa herečky o lásku na prvý pohľad rozhodne nešlo. Uviedla to podľa magazínu Šarm v rozhovore pre Televíziu Markíza. Ľady medzi oboma sa vraj pohli až po tom, keď sa počas natáčania všetci lepšie spoznali a Diana aj Volodymyr si jeden druhého začali viac všímať aj sa spolu rozprávať.

Diana Ristová našla šťastie pri Volodymyrovi.
Prečítajte si tiež: Po celý čas ju mal v hľadáčiku svojej kamery. Diana Ristová našla spriaznenú dušu na nezvyčajnom mieste

Odvtedy tvoria harmonický pár a svoju lásku spečatili aj pred oltárom – len pol roka po tom, ako sa začali stretávať. „Keď to cítiš, nie je čo riešiť,“ povedala Diana o rýchlych zásnubách v Bekimovom horúcom kresle v rádiu Europa 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Ostapets Ristová (@diana_ostapets_ristova)

Onedlho sa prvýkrát stanú rodičmi, keďže herečka je v treťom trimestri. Ako však priznáva, nie je to jednoduché tehotenstvo.

Pozitívne naladená

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

