Prečačkanosť dostala stopku, bude tradičné a úderné. Diana Ristová má vo výbere mena pre bábätko jasno
Známa herečka a jej manžel sa rodičmi stanú po prvýkrát.
Po nedávnej svadbe sa v živote obľúbenej slovenskej herečky udeje ďalšia významná udalosť – prvýkrát sa totiž stane mamou. Diana Ristová, ktorá je známa aj zo seriálu Mama na prenájom, teraz v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila viac o svojom tehotenstve aj to, či už s manželom Volodymyrom majú pre dieťatko vybraté aj meno.
Keď to cítiš, nie je čo riešiť
Diana a Volodymyr sa zoznámili na pľaci počas nakrúcania seriálu, no podľa herečky o lásku na prvý pohľad rozhodne nešlo. Uviedla to podľa magazínu Šarm v rozhovore pre Televíziu Markíza. Ľady medzi oboma sa vraj pohli až po tom, keď sa počas natáčania všetci lepšie spoznali a Diana aj Volodymyr si jeden druhého začali viac všímať aj sa spolu rozprávať.
Odvtedy tvoria harmonický pár a svoju lásku spečatili aj pred oltárom – len pol roka po tom, ako sa začali stretávať. „Keď to cítiš, nie je čo riešiť,“ povedala Diana o rýchlych zásnubách v Bekimovom horúcom kresle v rádiu Europa 2.
Onedlho sa prvýkrát stanú rodičmi, keďže herečka je v treťom trimestri. Ako však priznáva, nie je to jednoduché tehotenstvo.