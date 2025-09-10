Vašo Patejdl bol úplne iný ako Jožo Ráž. V záchvatoch slávy bol slušný bohém a jednu vec nikdy nerobil
Sám hovoril, že bol namyslený, ale v slušnom podaní.
„Sláva v Eláne mi stúpla do hlavy,“ hovoril otvorene Vašo Patejdl, ktorý si vraj bohémsky život v mladosti poriadne užíval, no nikdy to nezašlo do štádia, aby si cigaretu pripaľoval horiacimi bankovkami. Ako prezradil pre Život hudobný expert Juraj Čurný, Patejdl bol úplne iný človek ako Jožo Ráž.
Po pivniciach
Na rozdiel od niektorých iných hudobníkov, ktorým klasické vzdelanie bránilo v tvorbe populárnej hudby, Vašovi to pomohlo. Už ako malý chlapec patril medzi dobrých žiakov, a to nielen v triede, ale aj v hudobnej škole, kde spoznal svojich budúcich kolegov. Patejdlovi rodičia trvali na tom, aby sa dobre učil, čo bola jedna z podmienok, keď ešte na základnej škole na Jelenej ulici založil svoju prvú kapelu.
„Prišiel však rok 1968, keď bubeník Vlado Kopál odišiel s celou rodinou do Kanady a ja som začal hľadať náhradu. Jedným z oslovených bol aj Jožo Ráž, s ktorým som chodil na Štefánikovu ulicu do hudobnej školy. Tiež chodil na klavír, mávali sme spoločnú teóriu. On súhlasil a vtedy to všetko začalo, lebo pritiahol svojho spolužiaka Ďura Farkaša a ten zase svojho suseda Zdena Baláža, bývajúceho o dva bloky ďalej. Jano Baláž hral vtedy s Modusom, takže to bol taký náš starší brat. Začali sme skúšať po pivniciach a to bolo jadro budúceho Elánu,“ prezradil kedysi pre SME o zrode Elánu, ktorý prerazil až o dekádu neskôr.
Iný ako Ráž
„My sme mali veľké plány, chceli sme byť slávni, a to sa nám podarilo,“ priznal po rokoch pre Pravdu Vašo Patejdl a otvorene hovoril, že keď boli mladší, slávu si užívali plnými dúškami a vo svojom slušnom podaní bol aj tak namyslený. V istých časoch mu vraj sláva stúpla do hlavy, chýbala mu pokora, no smial sa, že v návale bohémstva si nikdy nepripálil cigaretu bankovkami. „To nie. Peniaze sa totiž strašne ťažko zarábajú,“ spomínal Patejdl, ktorého dodnes považujú za najväčšieho hitmakera na Slovensku a v istých kruhoch aj za „miláčika“.