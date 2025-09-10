Vašo Patejdl bol úplne iný ako Jožo Ráž. V záchvatoch slávy bol slušný bohém a jednu vec nikdy nerobil - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vašo Patejdl bol úplne iný ako Jožo Ráž. V záchvatoch slávy bol slušný bohém a jednu vec nikdy nerobil
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.

Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 376 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vašo Patejdl bol úplne iný ako Jožo Ráž. V záchvatoch slávy bol slušný bohém a jednu vec nikdy nerobil

Elán / Vašo Patejdl
Elán / Vašo Patejdl — Foto: elan.sk; vasopatejdl.com

Sám hovoril, že bol namyslený, ale v slušnom podaní.

„Sláva v Eláne mi stúpla do hlavy,“ hovoril otvorene Vašo Patejdl, ktorý si vraj bohémsky život v mladosti poriadne užíval, no nikdy to nezašlo do štádia, aby si cigaretu pripaľoval horiacimi bankovkami. Ako prezradil pre Život hudobný expert Juraj Čurný, Patejdl bol úplne iný človek ako Jožo Ráž.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792709632860730&set=pb.100063651004425.-2207520000&type=3

Po pivniciach

Na rozdiel od niektorých iných hudobníkov, ktorým klasické vzdelanie bránilo v tvorbe populárnej hudby, Vašovi to pomohlo. Už ako malý chlapec patril medzi dobrých žiakov, a to nielen v triede, ale aj v hudobnej škole, kde spoznal svojich budúcich kolegov. Patejdlovi rodičia trvali na tom, aby sa dobre učil, čo bola jedna z podmienok, keď ešte na základnej škole na Jelenej ulici založil svoju prvú kapelu.

Vašo Patejdl s manželkou Milušou.
Prečítajte si tiež: O obrovskom tajomstve vedeli iba kolegovia z Elánu. Vašo Patejdl si osudovú fanúšičku zobral vo Vatikáne

„Prišiel však rok 1968, keď bubeník Vlado Kopál odišiel s celou rodinou do Kanady a ja som začal hľadať náhradu. Jedným z oslovených bol aj Jožo Ráž, s ktorým som chodil na Štefánikovu ulicu do hudobnej školy. Tiež chodil na klavír, mávali sme spoločnú teóriu. On súhlasil a vtedy to všetko začalo, lebo pritiahol svojho spolužiaka Ďura Farkaša a ten zase svojho suseda Zdena Baláža, bývajúceho o dva bloky ďalej. Jano Baláž hral vtedy s Modusom, takže to bol taký náš starší brat. Začali sme skúšať po pivniciach a to bolo jadro budúceho Elánu,“ prezradil kedysi pre SME o zrode Elánu, ktorý prerazil až o dekádu neskôr.

Iný ako Ráž

„My sme mali veľké plány, chceli sme byť slávni, a to sa nám podarilo,“ priznal po rokoch pre Pravdu Vašo Patejdl a otvorene hovoril, že keď boli mladší, slávu si užívali plnými dúškami a vo svojom slušnom podaní bol aj tak namyslený. V istých časoch mu vraj sláva stúpla do hlavy, chýbala mu pokora, no smial sa, že v návale bohémstva si nikdy nepripálil cigaretu bankovkami. „To nie. Peniaze sa totiž strašne ťažko zarábajú,“ spomínal Patejdl, ktorého dodnes považujú za najväčšieho hitmakera na Slovensku a v istých kruhoch aj za „miláčika“.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.