Neskracuje starobu, ale narúša zdravé roky života. Jedna cigareta vám zoberie viac času, než ste si mysleli
Neskracuje starobu, ale narúša zdravé roky života. Jedna cigareta vám zoberie viac času, než ste si mysleli
Ilustračný obrázok.

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Neskracuje starobu, ale narúša zdravé roky života. Jedna cigareta vám zoberie viac času, než ste si mysleli

Foto: Freepik/teksomolika, freepik

Za tento zlozvyk platíme vlastným zdravým a ohrozujeme ním aj okolie.

Či už to znie ako fráza alebo nie, fajčenie skutočne škodí zdraviu. Nový výskum však dokazuje, že jeho dosah je oveľa výraznejší, než sme doteraz predpokladali. Vedci z University College v Londýne totiž zistili, že jedna cigareta v priemere skracuje život približne o 20 minút, čo znamená, že jedna krabička cigariet môže život skrátiť takmer o sedem hodín.

Najlepšie je hneď prestať 

„Ľudia vo všeobecnosti vedia, že fajčenie je škodlivé, ale podceňujú, ako veľmi. Fajčiari, ktorý so zlozvykom neprestanú, strácajú v priemere desať rokov života. Desať rokov drahocenného času a životne dôležitých okamihov so svojimi blízkymi,“ povedala pre The Guardian hlavná výskumníčka Sarah Jacksonová. 

Foto: Freepik/montypeter

V rámci výskumu, na ktorom sa Jacksonová podieľala, prišli na to, že ak fajčiar, ktorý denne vyfajčí 10 cigariet, prestane fajčiť 1. januára a vydrží do 8. januára, „získa späť“ deň svojho života. Ak vydrží bez cigariet do 5. februára, môže si predĺžiť život až o týždeň a ak nebude fajčiť do 5. augusta, bude mať o mesiac života naviac. Na konci roka môže teda podľa štúdie ušetriť až 50 dní života.

Existuje zdravá miera fajčenia?

Fajčenie je jednou z hlavných príčin úmrtí, ktorým sa dá predísť. Kým výskum spred 25 rokov zistil, že cigarety skracujú život približne o 11 minút, najnovšia analýza publikovaná v akademickom periodiku Journal of Addiction ukazuje, že je to takmer dvojnásobok – u mužov 17 minút a u žien až 22.

