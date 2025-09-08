Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii - Dobré noviny
Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii
Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Ilustračné obrázky.
Foto: Úklady a lásky (Slovenská televízia); Facebook - Milan Kňažko

Ženil sa po siedmich dňoch a ľudia si ťukali na čelo.

Keď sa ho kolegyňa v rozhovore pýtala, či sa žiadna žena nesťažovala, že jej zlomil srdce, odpovedal s humorom: „Nemám žiadne správy z kardiovaskulárnych oddelení.“ Jeho život pritom v láske pripomína skutočné filmové scény – od prvého manželstva s kaderníčkou Marcelou, ktorú poznal iba týždeň, cez romantickú francúzsku rozprávku v Paríži až po viac než 40-ročnú lásku s baletkou Eugéniou, ktorá to zvládla aj v extrémnej puntičkárskej verzii. Milan Kňažko dokazuje, že aj srdce herca vie prežiť svoje drámy a nakoniec nájsť ten pravý happyend.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1225983508937847&set=pb.100045786273757.-2207520000&type=3

Pôvabná kaderníčka

Milan Kňažko sa v láske nikdy neporovnával so svojimi rodičmi, no aj tak nakoniec prežil takmer rovnaký scenár – tak ako oni, aj on sa oženil trikrát. Keď sa jeho otec stal obeťou vykonštruovaného procesu, pre ktorý skončil v base, pani Mária Kňažková sa rozhodla vydať druhýkrát. „Mal som asi desať rokov, keď sa mama opäť vydala. Bolo to asi po piatich rokoch, odkedy otca zavreli. Nevyzeralo nádejne, že sa vráti, tak to urobila. Chápal som to a vtedy som bol mame na svadbe,“ spomínal v rozhovore pre Život, v ktorom prezradil, že aj otec sa nakoniec oženil druhýkrát.

Milan Kňažko v roku 1976 / S manželkou Eugéniou
Prečítajte si tiež: Otecka odvliekli do basy a hrozili, že mu zlikvidujú aj syna. Milan Kňažko dokázal komunistov poraziť

„Následne sa stalo to, že keby to nezrežíroval život, tak by to bol gýč. Bola by to červená knižnica, lebo otec sa rozviedol, mama sa rozviedla a znovu sa zobrali. A to som mal 20 rokov a môj brat mal 21 a ten najstarší 26, tak my všetci sme boli na svadbe našich rodičov. Bol som teda svojim rodičom na svadbe spolu trikrát,“ uzavrel so smiechom Milan Kňažko. On sám sa pritom prvýkrát ženil ešte ako 20-ročný študent herectva, ktorý spravil unáhlené rozhodnutie. Volala sa Marcela a bola to pôvabná kaderníčka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KnazkoM/photos/pb.100045786273757.-2207520000/700611160147828/?type=3

Čo film, to svadba

Dovtedy vraj bol plachým chalanom, keď dostal ponuku zahrať si vo svojom prvom filme a v tej eufórii urobil niečo bláznivé – oženil sa s Marcelou, ktorú poznal iba týždeň. Písal sa rok 1965 a 20-ročný Kňažko stál v obleku pred oltárom s nevestou, ktorú poznal iba sedem dní. Kamarátom z fakulty sa vraj rozum zastavoval a ťukali si na čelo – také bláznivé manželstvo! Milan sa tomu vtedy smial a tvrdil, že keď do niečoho ide, tak naplno. „Trochu som sa obával, že čo film, to svadba, ale, chvalabohu, som to zvládol,“ vravel pre Šarm.

