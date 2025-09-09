Odborníčka: Spánková poloha by mala odrážať váš zdravotný stav. Inak vám môže spôsobiť problémy - Dobré noviny
Odborníčka: Spánková poloha by mala odrážať váš zdravotný stav. Inak vám môže spôsobiť problémy
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Andrea Vadkerti.

Ilustračný obrázok.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Odborníčka: Spánková poloha by mala odrážať váš zdravotný stav. Inak vám môže spôsobiť problémy

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @cookie_studio, @master1305

Nesprávna poloha vám môže ničiť nielen náladu, ale aj zdravie.

Existuje množstvo rôznych spánkových polôh, no nie všetky sú v očiach spoločnosti vnímané ako telu prospešné. Ako však uvádza Šarm, fyzioterapeutka a odborníčka na spánok Sammy Margová je presvedčená, že každá spánková poloha má aj svoje výhody. Ich zmena, napríklad s pribúdajúcim vekom, nie je vôbec na škodu, práve naopak. Ich pochopenie a správne využitie môže pomôcť zlepšiť kvalitu spánku, ale aj váš zdravotný stav.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Vladislav Muslakov

Spíte na boku?

Štúdie ukazujú, že viac ako polovica ľudí spí na boku. Ak patríte medzi nich, odborníci majú pre vás celkom dobré správy. Ak vás trápi vysoký krvný tlak, spánok na ľavom boku môže pomôcť zmierniť tlak na cievy a zlepšiť prietok krvi. „Odporúča sa ľavá strana, pretože zabraňuje tlaku na pečeň a uľahčuje zdravý prietok krvi do tela, obličiek a srdca," vysvetlila Margová pre portál Saga.

Ľavý bok alebo polosed je správnou voľbou aj pre ľudí, ktorí bojujú s refluxom. Naopak, ľudia so srdcovými problémami by mali radšej spať na pravom boku, aby si uľavili od nepríjemného tlaku na srdce. Na druhú stranu, spánok na boku môže viesť k bolestivosti v ramenách, takže ľudia s týmto problémom by sa jej mali úplne vyhnúť.

Foto: Freepik, @wayhomestudio

Ak vás často bolí krčná chrbtica, najlepšou polohou pre vás bude spánok na chrbte. Hlava, krk a chrbtica sú v tejto polohe v prirodzenom postavení, čím sa zmierňuje napätie a predchádza ranným bolestiam. Navyše, spánok na chrbte má ešte jeden bonus – môžete si vďaka nemu zachovať mladistvý vzhľad. Keď tvár počas noci neustále netlačíte do vankúša, pokožka sa menej krčí, čím sa spomaľuje tvorba vrások.

Najhoršia spánková poloha

Článok pokračuje na ďalšej strane...

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.