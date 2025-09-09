Odborníčka: Spánková poloha by mala odrážať váš zdravotný stav. Inak vám môže spôsobiť problémy
Nesprávna poloha vám môže ničiť nielen náladu, ale aj zdravie.
Existuje množstvo rôznych spánkových polôh, no nie všetky sú v očiach spoločnosti vnímané ako telu prospešné. Ako však uvádza Šarm, fyzioterapeutka a odborníčka na spánok Sammy Margová je presvedčená, že každá spánková poloha má aj svoje výhody. Ich zmena, napríklad s pribúdajúcim vekom, nie je vôbec na škodu, práve naopak. Ich pochopenie a správne využitie môže pomôcť zlepšiť kvalitu spánku, ale aj váš zdravotný stav.
Spíte na boku?
Štúdie ukazujú, že viac ako polovica ľudí spí na boku. Ak patríte medzi nich, odborníci majú pre vás celkom dobré správy. Ak vás trápi vysoký krvný tlak, spánok na ľavom boku môže pomôcť zmierniť tlak na cievy a zlepšiť prietok krvi. „Odporúča sa ľavá strana, pretože zabraňuje tlaku na pečeň a uľahčuje zdravý prietok krvi do tela, obličiek a srdca," vysvetlila Margová pre portál Saga.
Ľavý bok alebo polosed je správnou voľbou aj pre ľudí, ktorí bojujú s refluxom. Naopak, ľudia so srdcovými problémami by mali radšej spať na pravom boku, aby si uľavili od nepríjemného tlaku na srdce. Na druhú stranu, spánok na boku môže viesť k bolestivosti v ramenách, takže ľudia s týmto problémom by sa jej mali úplne vyhnúť.
Ak vás často bolí krčná chrbtica, najlepšou polohou pre vás bude spánok na chrbte. Hlava, krk a chrbtica sú v tejto polohe v prirodzenom postavení, čím sa zmierňuje napätie a predchádza ranným bolestiam. Navyše, spánok na chrbte má ešte jeden bonus – môžete si vďaka nemu zachovať mladistvý vzhľad. Keď tvár počas noci neustále netlačíte do vankúša, pokožka sa menej krčí, čím sa spomaľuje tvorba vrások.