Keď spôsobila veľký problém, tvrdo si to odpykala. Zdena Studenková dnes už vie, čo sa jej nikdy nestane
Populárna herečka si postupom času vydobyla svoje miestečko na výslní a z chýb sa poučila.
Odmalička bola nesmierne talentovaná, ale aj patrične hrdá a nenechala sa nahovoriť len tak na hocičo. Zdena Studenková sa dodnes drží na hereckom výslní a svoje prvenstvo si tvrdo vybojovala. Jej prvý dotyk s herectvom je však celkom úsmevný a v mladosti jej pri práci nebolo vždy do spevu. Vlastnou nedbalosťou dokonca spôsobila veľký problém a dostala pokutu v takej výške, že by sa vám len pretočili oči. Nepríjemná skúsenosť jej ale podľa vlastných slov dala veľa a čerpá z nej dodnes.
Hrdosť je hrdosť
Prvýkrát sa pred kameru postavila ešte ako dievčatko. Na komparz na detský film sa dostala vďaka sesternici svojej mamy, ktorá v tom čase pracovala v Československej televízii. Zdena bola odmalička temperamentná a komunikatívna, a tak si od tejto príležitosti veľa sľubovala. Nik však nerátal s tým, že už také malé dieťa bude mať svoju hrdosť a jasný názor na vec.
„Akéhosi mladého filmového hrdinu v zábere naháňal pes, on pred ním zbabelo utekal a my – partička potenciálnych prvých frajeriek – sme sa mu mali posmievať. Špeciálne mne dal režisér konkrétnu úlohu: ‚Budeš poskakovať, strúhať pri tom ukazovákmi mrkvu a kričať be, be! Tak ti treba!‘“ vykresľuje, čo od nej na komparze chceli.
„No tak to sa fakt pomýlil! Bol na zlej adrese!“ skonštatovala Zdena vo svojej knihe Aj varenie je umenie. „Ja mám robiť také sprostosti ako malé decko? Idem preč!“ zvolala, otočila sa a ušla. „Škoda tých sto korún, čo som si mohla zarobiť, ale hrdosť je hrdosť,“ podotkla Zdena, ktorá sa po tejto skúsenosti dlhé roky herectva ani nedotkla. Počas štúdia na ŠUP-ke si ju však priamo v škole vyhliadol filmár Ivan Húšťava do roly Sládkovičovej Maríny a ujo Klimo, ako dodnes hovorí familiárne starému otcovi Maroša Kramára, ju presvedčil, aby to skúsila.