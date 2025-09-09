Na prvej návšteve ju ohúril fantastickým plneným pstruhom. V rodine Otta Weitera je tento recept dodnes naj - Dobré noviny
Na prvej návšteve ju ohúril fantastickým plneným pstruhom. V rodine Otta Weitera je tento recept dodnes naj

Otto Weiter s manželkou Petrou / Ilustračné foto.
Otto Weiter s manželkou Petrou / Ilustračné foto. — Foto: Facebook/OTTO Weiter & PETRA Maxin official, Freepik/freepik

Známy spevák rybu vylepšuje výživnou prílohou.

V kuchyni sa špecializuje najmä na mäso a ako vyučený kuchár sa vareniu doma vôbec nevyhýba. Spevák Otto Weiter sa však netají tým, že oveľa radšej obeduje a večeria jedlá, ktoré mu pripravuje jeho polovička. Miluje jej stroganov aj perkelt a nevie si vynachváliť ani dokonalé domáce koláče.

Je expert na mäso aj na ryby

„My sa aj v kuchyni vzájomne dopĺňame a ladí nám to aj tam, akoby sme spolu žili minimálne 20 rokov. Každý robíme veci tak prirodzene a spontánne,“ opísal pre Varechu známy umelec, ktorému najviac chutí slovenská kuchyňa, no nepohrdne ani tými zahraničnými, najmä ázijskou či talianskou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PETRAaOTTO.Weiter.official/posts/pfbid037Bcj4QqTWfMSZy3gysA59QaahqTh5wBAkXzvh5vCkfXiFBXSXu9qpab61cpyYBP7l?locale=sk_SK

„V čom je Ottík vyslovene vychýrený, to je jeho geniálny tatarák. Robí však aj fantastické steaky a kačicu. Vo všeobecnosti sa doma v kuchyni špecializuje viac na mäso,“ prezradila o ňom manželka Petra, ktorú spevák na jej prvej návšteve uňho doma ohúril perfektne pripraveným pstruhom.

„To bolo v čase, keď sme spolu ešte nechodili. Nuž a Ottík nám prichystal fantastického pstruha,“ dodala a spolu s ním sa o recept podelila aj s verejnosťou. Obľúbené jedlo dodnes Otto zvykne pripravovať úplne sám.

Plnený pstruh Otta Weitera:

