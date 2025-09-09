Na prvej návšteve ju ohúril fantastickým plneným pstruhom. V rodine Otta Weitera je tento recept dodnes naj
Známy spevák rybu vylepšuje výživnou prílohou.
V kuchyni sa špecializuje najmä na mäso a ako vyučený kuchár sa vareniu doma vôbec nevyhýba. Spevák Otto Weiter sa však netají tým, že oveľa radšej obeduje a večeria jedlá, ktoré mu pripravuje jeho polovička. Miluje jej stroganov aj perkelt a nevie si vynachváliť ani dokonalé domáce koláče.
Je expert na mäso aj na ryby
„My sa aj v kuchyni vzájomne dopĺňame a ladí nám to aj tam, akoby sme spolu žili minimálne 20 rokov. Každý robíme veci tak prirodzene a spontánne,“ opísal pre Varechu známy umelec, ktorému najviac chutí slovenská kuchyňa, no nepohrdne ani tými zahraničnými, najmä ázijskou či talianskou.
„V čom je Ottík vyslovene vychýrený, to je jeho geniálny tatarák. Robí však aj fantastické steaky a kačicu. Vo všeobecnosti sa doma v kuchyni špecializuje viac na mäso,“ prezradila o ňom manželka Petra, ktorú spevák na jej prvej návšteve uňho doma ohúril perfektne pripraveným pstruhom.
„To bolo v čase, keď sme spolu ešte nechodili. Nuž a Ottík nám prichystal fantastického pstruha,“ dodala a spolu s ním sa o recept podelila aj s verejnosťou. Obľúbené jedlo dodnes Otto zvykne pripravovať úplne sám.