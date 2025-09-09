Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla
Prvým manželom známej herečky bol jordánsky lekár.
Bolo to klišé ako z romantického filmu. Bola na promócii svojho kamaráta, keď sa zapozerala do cudzinca, ktorému nebola ľahostajná ani ona. A hoci ich prvé rande nevyšlo, pretože študent z Jordánska neprišiel, Hana Gregorová sa nevzdala. Herečka sa vtedy rozhodla, že tohto prešibaného sukničkára, ktorý musel odháňať ženy, aj tak dostane a napokon sa jej to podarilo. A hoci sa ich životné cesty neskôr rozišli, aj po rokoch sú v kontakte a Gassan občas nezabudne svojej bývalej láske napísať, že mu chýba.
Pozerali sa po sebe
Hana Gregorová vyše 30 rokov žila s českou hereckou legendou Radkom Brzobohatým, s ktorým mala nádherné manželstvo, nie každý však vie, že jej veľkou študentskou láskou a neskôr aj prvým manželom bol Gassan z Jordánska.
Obaja sa prvýkrát stretli, keď bola herečka v druhom ročníku na vysokej škole a on v Bratislave študoval medicínu. „Vrátila som sa akurát z Bulharska a bola som na promócii kamaráta. Tam som ho prvýkrát videla. Pozeral sa po mne a ja po ňom, tak sme si dali rande,“ prezradila Hana Gregorová v rozhovore pre Dobré noviny.
Prvé rande? Neprišiel
Podľa herečky bol Gassan veľký fešák, ktorý musel dievčatá a ženy odháňať – a práve to sa jej na ňom páčilo. „Imponovalo mi, že bol strašný sukničkár. Bolo mi to svojím spôsobom sympatické, chcela som dobyť toho sukničkára,“ priznala umelkyňa pre Šarm a to, čo si zaumienila, sa jej aj podarilo. Malo to však jeden háčik.
Na ich prvú schôdzku sa fešný študent najprv nedostavil a to Hanu Gregorovú poriadne naštvalo. „Vtedy som si aj povedala, no tak počkaj. Ale nakoniec sme sa dali dohromady a bola z toho veľká láska,“ spomínala herečka, ktorá vedela svojmu partnerovi zabrnkať aj na tú správnu strunu a trošku ho potrápiť, keď sa jej niečo vo vzťahu nezdalo.