Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla - Dobré noviny
Dobré noviny
Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla
Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.
Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom. — Foto: TV JOJ, Archív H.G.

Prvým manželom známej herečky bol jordánsky lekár.

Bolo to klišé ako z romantického filmu. Bola na promócii svojho kamaráta, keď sa zapozerala do cudzinca, ktorému nebola ľahostajná ani ona. A hoci ich prvé rande nevyšlo, pretože študent z Jordánska neprišiel, Hana Gregorová sa nevzdala. Herečka sa vtedy rozhodla, že tohto prešibaného sukničkára, ktorý musel odháňať ženy, aj tak dostane a napokon sa jej to podarilo. A hoci sa ich životné cesty neskôr rozišli, aj po rokoch sú v kontakte a Gassan občas nezabudne svojej bývalej láske napísať, že mu chýba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/trochuinaksadelou/videos/831742969121758/?t=6

Pozerali sa po sebe

Hana Gregorová vyše 30 rokov žila s českou hereckou legendou Radkom Brzobohatým, s ktorým mala nádherné manželstvo, nie každý však vie, že jej veľkou študentskou láskou a neskôr aj prvým manželom bol Gassan z Jordánska.

Hana Gregorová si zaspomínala na Radka Brzobohatého.
Prečítajte si tiež: Už dokáže pozerať televíziu, keď je tam on. Hana Gregorová má spomienky na milovaného muža stále na očiach

Obaja sa prvýkrát stretli, keď bola herečka v druhom ročníku na vysokej škole a on v Bratislave študoval medicínu. „Vrátila som sa akurát z Bulharska a bola som na promócii kamaráta. Tam som ho prvýkrát videla. Pozeral sa po mne a ja po ňom, tak sme si dali rande,“ prezradila Hana Gregorová v rozhovore pre Dobré noviny.

Foto: Archív H.G.

Prvé rande? Neprišiel

Podľa herečky bol Gassan veľký fešák, ktorý musel dievčatá a ženy odháňať – a práve to sa jej na ňom páčilo. „Imponovalo mi, že bol strašný sukničkár. Bolo mi to svojím spôsobom sympatické, chcela som dobyť toho sukničkára,“ priznala umelkyňa pre Šarm a to, čo si zaumienila, sa jej aj podarilo. Malo to však jeden háčik.

Hana Gregorová tvrdí, že životný optimizmus majú vraj v rodine.
Prečítajte si tiež: Brzobohatý ju miloval zo šokujúceho dôvodu. Hana Gregorová prežila so svojím osudovým mužom nádherný život

Na ich prvú schôdzku sa fešný študent najprv nedostavil a to Hanu Gregorovú poriadne naštvalo. „Vtedy som si aj povedala, no tak počkaj. Ale nakoniec sme sa dali dohromady a bola z toho veľká láska,“ spomínala herečka, ktorá vedela svojmu partnerovi zabrnkať aj na tú správnu strunu a trošku ho potrápiť, keď sa jej niečo vo vzťahu nezdalo.

Provokovala na diskotéke

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

