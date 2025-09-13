78-ročný profesor má pamäť ostrú ako britva: Päť vecí robím každý deň a môj mozog je fit aj na dôchodku
Kedy naposledy ste boli zvedaví?
„Za posledných 45 rokov som napísal a vydal viac než 175 kníh pre dospelých aj deti. Niekedy ma to číslo prekvapí,“ prezradil o sebe Anthony D. Fredericks, americký expert na prírodné vedy, spisovateľ a pedagóg, ktorý má vo svojich 78 rokoch pamäť ostrú ako britva. „Bez ohľadu na vek ste možno zažili občasné problémy s pamäťou, napríklad že ste stratili kľúče od auta alebo vošli do miestnosti a zabudli, prečo ste tam prišli. Tieto situácie sú bežnou súčasťou starnutia. Ale zistil som, že k výbornej pamäti vedie zámerné a každodenné cvičenie mozgu,“ prezradil pre CNBC profesor na dôchodku, ktorý sa podelil o svojich päť návykov, ktoré mu pomáhajú udržať mozog fit.
5. Zdravá strava a dostatok spánku
Spánok, strava a hydratácia sú základom pre zdravý mozog. Tento profesor dbá na minimálne sedem hodín spánku a jedáva potraviny prospešné pre srdce – bobule, tmavú listovú zeleninu, celozrnné produkty, orechy, semienka, ryby bohaté na omega-3 a ďalšie chudé bielkoviny. A pije takmer osem pohárov vody denne. „Štúdie preukázali priamy vzťah medzi správnou hydratáciou a kognitívnou funkciou,“ vysvetlil.
4. Denná fyzická aktivita
„Denná fyzická aktivita zvyšuje prietok krvi do všetkých častí tela vrátane mozgu. Štúdie ukazujú, že pravidelný a dlhodobý pohyb je spojený s lepšou mozgovou funkciou, najmä pokiaľ ide o pamäť,“ uviedol profesor, ktorý sa riadi odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie WHO – aspoň 150 minút týždenne miernej aeróbnej aktivity. Patria sem rýchle prechádzky, plávanie, tenis alebo záhradkárčenie.
„Stačí aj 10 až 15 minút denne,“ podotkol. On sám pláva dve až tri desiatky dĺžok každý druhý deň a počas voľných dní chodí pešo jednu až dve míle.