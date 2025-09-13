78-ročný profesor má pamäť ostrú ako britva: Päť vecí robím každý deň a môj mozog je fit aj na dôchodku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
78-ročný profesor má pamäť ostrú ako britva: Päť vecí robím každý deň a môj mozog je fit aj na dôchodku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 377 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

78-ročný profesor má pamäť ostrú ako britva: Päť vecí robím každý deň a môj mozog je fit aj na dôchodku

Ilustračný obrázok / Anthony D. Fredericks
Ilustračný obrázok / Anthony D. Fredericks — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Anthony D. Fredericks

Kedy naposledy ste boli zvedaví?

„Za posledných 45 rokov som napísal a vydal viac než 175 kníh pre dospelých aj deti. Niekedy ma to číslo prekvapí,“ prezradil o sebe Anthony D. Fredericks, americký expert na prírodné vedy, spisovateľ a pedagóg, ktorý má vo svojich 78 rokoch pamäť ostrú ako britva. „Bez ohľadu na vek ste možno zažili občasné problémy s pamäťou, napríklad že ste stratili kľúče od auta alebo vošli do miestnosti a zabudli, prečo ste tam prišli. Tieto situácie sú bežnou súčasťou starnutia. Ale zistil som, že k výbornej pamäti vedie zámerné a každodenné cvičenie mozgu,“ prezradil pre CNBC profesor na dôchodku, ktorý sa podelil o svojich päť návykov, ktoré mu pomáhajú udržať mozog fit.

Foto: anthonydfredericks.com

5. Zdravá strava a dostatok spánku

Spánok, strava a hydratácia sú základom pre zdravý mozog. Tento profesor dbá na minimálne sedem hodín spánku a jedáva potraviny prospešné pre srdce – bobule, tmavú listovú zeleninu, celozrnné produkty, orechy, semienka, ryby bohaté na omega-3 a ďalšie chudé bielkoviny. A pije takmer osem pohárov vody denne. „Štúdie preukázali priamy vzťah medzi správnou hydratáciou a kognitívnou funkciou,“ vysvetlil.

Foto: Freepik

4. Denná fyzická aktivita

„Denná fyzická aktivita zvyšuje prietok krvi do všetkých častí tela vrátane mozgu. Štúdie ukazujú, že pravidelný a dlhodobý pohyb je spojený s lepšou mozgovou funkciou, najmä pokiaľ ide o pamäť,“ uviedol profesor, ktorý sa riadi odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie WHO – aspoň 150 minút týždenne miernej aeróbnej aktivity. Patria sem rýchle prechádzky, plávanie, tenis alebo záhradkárčenie.

Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Je lepšie cvičiť ráno alebo večer? Ten najlepší čas na cvičenie sa môže u mužov a žien líšiť

„Stačí aj 10 až 15 minút denne,“ podotkol. On sám pláva dve až tri desiatky dĺžok každý druhý deň a počas voľných dní chodí pešo jednu až dve míle.

3. Efektívna organizácia

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.