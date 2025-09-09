Natočila 30 filmov a potom sa jej zrútil svet. Naša detská hviezda nechcela byť herečkou pre slávu a peniaze
Plakala som a nezaujímalo ma nič iné, spomínala na ťažké časy.
„To je táta, to je les, to je máma, to je pes,“ kričali Modrý a Zelená v legendárnej rozprávke Chobotnice z druhého poschodia, kde zažiarila detská hviezda 80. rokov – Žaneta Fuchsová. Vtedy sa zdalo, že ju čaká skvelá herecká budúcnosť, no potom prišiel okamih, ktorý jej život obrátil naruby. Dnes má Žaneta 53 rokov a jej cesta späť do filmového sveta je dôkazom, že sny sa niekedy splnia, aj keď nie úplne tak, ako sme si predstavovali.
Šok a plač
Mala len päť rokov, keď sa prvýkrát objavila v rozprávke Kočičí princ, ktorá naštartovala jej hereckú kariéru. Žanetu Fuchsovú tam priviedol otec, ktorý si myslel, že filmári by si mohli všimnúť jeho šikovnú, hoci trochu hyperaktívnu dcéru. A presne to sa stalo – svojou odvážnosťou a drzosťou zaujala pomocného režiséra Tomáša Titěru a bolo rozhodnuté.
Odvtedy Žaneta točila jeden film za druhým a mnohí si ju môžete pamätať z legendárnych rozprávok ako Lucie, postrach ulice či Chobotnice z druhého poschodia, kde stvárnila Evu Holanovú. So svojím seriálovým bratom Milanom Šimáčkom mali v tom období dobre rozbehnuté kariéry a nikto nepochyboval o tom, že hercami budú aj v budúcnosti. Po 30 natočených filmoch však prišla pre Žanetu rana, z ktorej sa dlho nevedela spamätať.
Na prijímacích skúškach na konzervatórium skúsenej herečke oznámili, že nemá dostatok talentu a musela tak čeliť veľkému životnému sklamaniu. „V tej chvíli, keď som sa to dozvedela, to bol strašný šok. Plakala som a nezaujímalo ma nič iné,“ zverila sa bývalá detská hviezda v 13. komnate Českej televízie, kde priznala, že herectvu sa nechcela venovať pre slávu ani peniaze, ale videla v tom zmysel svojho života.
Všetko by bolo inak
„Herectvo pre mňa nie je o potrebe zviditeľniť sa, ale skôr o ventilovaní. Keby ma vtedy prijali na konzervatórium, zrejme by bolo všetko inak,“ povedala otvorene Žaneta Fuchsová, ktorá nakoniec vyštudovala ekonomickú školu a hoci počas štúdia dostala ponuky od režisérov, natáčanie vraj mala od vedenia školy zakázané. Šťastie sa na ňu usmialo až po rokoch.