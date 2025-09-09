Natočila 30 filmov a potom sa jej zrútil svet. Naša detská hviezda nechcela byť herečkou pre slávu a peniaze - Dobré noviny
Natočila 30 filmov a potom sa jej zrútil svet. Naša detská hviezda nechcela byť herečkou pre slávu a peniaze
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračné zábery.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Ilustračný obrázok.

Andrea Vadkerti.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Natočila 30 filmov a potom sa jej zrútil svet. Naša detská hviezda nechcela byť herečkou pre slávu a peniaze

Žaneta Fuchsová.
Žaneta Fuchsová. — Foto: Promo fotografie Lucie, postrach ulice ( Filmové studio Barrandov); Chobotnice z druhého poschodia (ČT)

Plakala som a nezaujímalo ma nič iné, spomínala na ťažké časy.

„To je táta, to je les, to je máma, to je pes,“ kričali Modrý a Zelená v legendárnej rozprávke Chobotnice z druhého poschodia, kde zažiarila detská hviezda 80. rokov – Žaneta Fuchsová. Vtedy sa zdalo, že ju čaká skvelá herecká budúcnosť, no potom prišiel okamih, ktorý jej život obrátil naruby. Dnes má Žaneta 53 rokov a jej cesta späť do filmového sveta je dôkazom, že sny sa niekedy splnia, aj keď nie úplne tak, ako sme si predstavovali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122143315004427343&set=gm.3775781049379177&idorvanity=2316546541969309

Šok a plač

Mala len päť rokov, keď sa prvýkrát objavila v rozprávke Kočičí princ, ktorá naštartovala jej hereckú kariéru. Žanetu Fuchsovú tam priviedol otec, ktorý si myslel, že filmári by si mohli všimnúť jeho šikovnú, hoci trochu hyperaktívnu dcéru. A presne to sa stalo – svojou odvážnosťou a drzosťou zaujala pomocného režiséra Tomáša Titěru a bolo rozhodnuté.

Lietajúci Čestmír.
Prečítajte si tiež: Legendárneho lietajúceho Čestmíra by ste po 42 rokoch nespoznali. Jeho hviezdnu kariéru zastavil lekár

Odvtedy Žaneta točila jeden film za druhým a mnohí si ju môžete pamätať z legendárnych rozprávok ako Lucie, postrach ulice či Chobotnice z druhého poschodia, kde stvárnila Evu Holanovú. So svojím seriálovým bratom Milanom Šimáčkom mali v tom období dobre rozbehnuté kariéry a nikto nepochyboval o tom, že hercami budú aj v budúcnosti. Po 30 natočených filmoch však prišla pre Žanetu rana, z ktorej sa dlho nevedela spamätať.

Na prijímacích skúškach na konzervatórium skúsenej herečke oznámili, že nemá dostatok talentu a musela tak čeliť veľkému životnému sklamaniu. „V tej chvíli, keď som sa to dozvedela, to bol strašný šok. Plakala som a nezaujímalo ma nič iné,“ zverila sa bývalá detská hviezda v 13. komnate Českej televízie, kde priznala, že herectvu sa nechcela venovať pre slávu ani peniaze, ale videla v tom zmysel svojho života.

Všetko by bolo inak

„Herectvo pre mňa nie je o potrebe zviditeľniť sa, ale skôr o ventilovaní. Keby ma vtedy prijali na konzervatórium, zrejme by bolo všetko inak,“ povedala otvorene Žaneta Fuchsová, ktorá nakoniec vyštudovala ekonomickú školu a hoci počas štúdia dostala ponuky od režisérov, natáčanie vraj mala od vedenia školy zakázané. Šťastie sa na ňu usmialo až po rokoch.

