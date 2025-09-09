Listy ešte zo stromov padať nemajú. Ak sa vám to v záhrade už deje, takto ľahko tomu predídete
Počuli ste už o syndróme falošnej jesene?
Hrá to vo vašej záhradke jesennými farbami, hoci sa september ešte len začal? Na viacerých miestach na Slovensku už mnohí vzali do ruky hrable, no napriek tomu, že to tak na prvý pohľad nevyzerá, jeseň tento rok neprišla výnimočne skoro. Ako informuje TV JOJ, dôvodom skoršieho opadávania listov je niečo úplne iné, ako sa mnohí nazdávajú.
Potrebujú si udržať vlhkosť
Listnaté stromy bežne menia farbu až v septembri alebo októbri. Môže za to postupný rozklad chlorofylu, ktorý umožňuje, aby do popredia vystúpili iné farbivá. Listy sa tak sfarbujú do červena, žlta a oranžova, strom sa pripravuje na zimu a opadávaním si šetrí vlahu a energiu.
Mení sa aj stopka listu, pretože medzi ňou a stromom vzniká vrstva buniek, vďaka ktorej sa list oddelí od kôry a opadne. Strom sa týmto spôsobom snaží uchovať si čo najviac vnútornej vlhkosti. Tento proces sčasti vysvetľuje aj to, prečo vaša záhrada už teraz hrá farbami.
Ako tomu predísť?
„Neúprosné letné horúčavy a príliš dlhé obdobia sucha môžu stromom spôsobovať stres. Aby prežili, začnú predčasne zhadzovať listy, aby si uchovali životne dôležitú vlhkosť. Ak tomu chcete zabrániť, zabezpečte stromom počas suchých období dostatok vody,“ radí na svojom webe Tree Tech Inc, spoločnosť zaoberajúca sa starostlivosťou o stromy.