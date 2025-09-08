Vyzerá to, že bude mať krásne a dlhé nohy. Syn Bolka Polívku sa pochválil najkrajšou novinkou
Známy herec a jeho partnerka sa zoznámili na netradičnom mieste.
Nie je to tak dávno, čo syn najznámejšieho českého klauna a valašského kráľa Bolka Polívku v jednom z rozhovorov prezradil, že s partnerkou Magdou je už pripravený na založenie rodiny. Netrvalo dlho a z Vladimíra Polívku sa čoskoro naozaj stane otec. Obaja zaľúbenci to potvrdili na nedávnej premiére nového predstavenia Cirque du Soleil Kurios pre portál Super.cz.
S úsmevom priniesla pivo
Vladimír a Magda sa zoznámili tak trochu netradične, keď si herec zašiel aj s kamarátmi posedieť do krčmy. „Bola prekrásna, pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ spomínal v Šou Jana Krausa na prvé stretnutie so ženou jeho života. „Bola krásna, zároveň sa o nás starala, doniesla pivo a pri tom sa usmievala,“ dodal Vladimír Polívka.
Odvtedy tvoria harmonický pár a hoci si Vladimír Polívka súkromie prísne stráži a o osobných veciach sa v médiách vyjadruje len veľmi zriedka, nedávno urobil výnimku. Priznal, že s Magdou už sú pripravení na založenie rodiny.
„Som presne v tom veku. Je to moja súkromná vec, ale jasné, že je to na stole. Nebudem hovoriť, že nie. Je to treba a ja sa na to veľmi teším,“ povedal český herec pre portál Super.cz. A zdá sa, že to myslel naozaj vážne.