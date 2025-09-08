Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala
Keď Majka ochorela, hokej nechal tak.
Sú historické dni a udalosti, pri ktorých si presne spomeniete, kde ste v tom čase boli a čo ste robili. Keď Slovensko 7. septembra 2011 obišla správa, že pri ruskom meste Jaroslavľ sa zrútilo lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal aj Pavol Demitra, všetko stíchlo. Krátko po štarte sa stroj zrútil do rieky Volga a explodoval. Pri nehode zahynuli všetci členovia tímu Lokomotivu, šťastie mal len palubný inžinier Alexander Sizov. Na rozlúčku s legendárnym číslom 38 prišli pred 14 rokmi do Trenčína desiatky tisíc ľudí a najstatočnejšia zo všetkých bola Demitrova manželka Majka. Hoci na poslednej rozlúčke nepovedala ani slovo, jej žiaľ videli všetci – veď s mužom svojho života dovtedy prekonala všetky výzvy.
Láska zo zmrzliny
Majka a Paľo sa spoznali ako tínedžeri a bola to láska na prvý pohľad. „Išla som s kamarátkou na zmrzlinu, kde sme stretli Paľka. Ja som ho vtedy nepoznala, ale kamoška áno a tak nás zoznámila. Dali sme sa do reči a on sa ma spýtal, či sa na druhý deň môžeme stretnúť. A odvtedy sme spolu,“ spomínala pre Nový Čas Majka, ktorá vedela, že Pavol sa venuje hokeju, ale nesledovala ho.
„Obaja sme boli v rovnakej partii, ale nikdy som sa s ním vážnejšie nebavila,“ prezradila v rozhovore pre Pravdu. Len týždeň po tom, čo sa zoznámili na zmrzline, Paľo odišiel do Ottawy a Majka ho rok nevidela.
Rozíďte sa
„Bola som v maturitnom ročníku, mobily vtedy neexistovali. Písal mi pohľadnice a potom sme sa dohodli, že mi každý druhý týždeň bude volať. Pamätám si, ako som vždy o šiestej večer čakala pri oranžovom telefóne s tlačidlami, kedy zadrnčí. Potom som išla na vysokú a zasa sme sa často nevídali,“ spomínala na časy, keď bola presvedčená, že našla toho pravého, hoci rodičia boli absolútne proti.
Nadšená vraj nebola ani jedna strana a Demitrovci dokonca chceli, aby sa Paľo s Majkou rozišiel a prišli za jej rodičmi domov.