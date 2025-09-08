Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodinu spečatili tam, kde vyrástla ich láska. Lyžiarka Veronika Zuzulová prekvapila nádhernou správou

Aj po rokoch čakajú, no má to svoje ale. Adela a Viktor priznali, ako dnes vnímajú adopciu druhého dieťatka

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

SLEDUJE NÁS 207 400 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala

Pavol a Mária Demitrovci.
Pavol a Mária Demitrovci. — Foto: Facebook - Slovenský hokej SVK; Facebook - Maria Demitrova

Keď Majka ochorela, hokej nechal tak.

Sú historické dni a udalosti, pri ktorých si presne spomeniete, kde ste v tom čase boli a čo ste robili. Keď Slovensko 7. septembra 2011 obišla správa, že pri ruskom meste Jaroslavľ sa zrútilo lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal aj Pavol Demitra, všetko stíchlo. Krátko po štarte sa stroj zrútil do rieky Volga a explodoval. Pri nehode zahynuli všetci členovia tímu Lokomotivu, šťastie mal len palubný inžinier Alexander Sizov. Na rozlúčku s legendárnym číslom 38 prišli pred 14 rokmi do Trenčína desiatky tisíc ľudí a najstatočnejšia zo všetkých bola Demitrova manželka Majka. Hoci na poslednej rozlúčke nepovedala ani slovo, jej žiaľ videli všetci – veď s mužom svojho života dovtedy prekonala všetky výzvy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maroš Jedlička (@hkm_zvolen_fans__)

Láska zo zmrzliny

Majka a Paľo sa spoznali ako tínedžeri a bola to láska na prvý pohľad. „Išla som s kamarátkou na zmrzlinu, kde sme stretli Paľka. Ja som ho vtedy nepoznala, ale kamoška áno a tak nás zoznámila. Dali sme sa do reči a on sa ma spýtal, či sa na druhý deň môžeme stretnúť. A odvtedy sme spolu,“ spomínala pre Nový Čas Majka, ktorá vedela, že Pavol sa venuje hokeju, ale nesledovala ho.

Paľo Demitra a Tomáš Kopecký / Tomáš Kopecký s manželkou Majkou
Prečítajte si tiež: Demitra iba kvôli nemu otvoril 50-ročnú slivovicu. Tomáš Kopecký by neuspel bez Majky, ktorú si bral mladý

„Obaja sme boli v rovnakej partii, ale nikdy som sa s ním vážnejšie nebavila,“ prezradila v rozhovore pre Pravdu. Len týždeň po tom, čo sa zoznámili na zmrzline, Paľo odišiel do Ottawy a Majka ho rok nevidela.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250488901654949&set=a.250287878341718&type=3&ref=embed_post

Rozíďte sa

„Bola som v maturitnom ročníku, mobily vtedy neexistovali. Písal mi pohľadnice a potom sme sa dohodli, že mi každý druhý týždeň bude volať. Pamätám si, ako som vždy o šiestej večer čakala pri oranžovom telefóne s tlačidlami, kedy zadrnčí. Potom som išla na vysokú a zasa sme sa často nevídali,“ spomínala na časy, keď bola presvedčená, že našla toho pravého, hoci rodičia boli absolútne proti.

Nadšená vraj nebola ani jedna strana a Demitrovci dokonca chceli, aby sa Paľo s Majkou rozišiel a prišli za jej rodičmi domov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.