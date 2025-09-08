Keď otec zomrel, všetci sa mu to snažili vynahradiť. Poznáte hrdého Zemplínčana, ktorého uchvátil folklór?
Jeho prvou láskou bolo ľudové umenie, ktoré mu otvorilo dvere do sveta, ale do povedomia ľudí sa napokon zapísal niečím úplne iným.
Jeho otec zomrel, keď mal len štyri roky. Rodina sa mu túto stratu snažila vynahradiť a chlapec z fotografie preto jeho neprítomnosť až tak nepociťoval. Zmenilo sa to až po vysokej škole, keď sa oženil a narodila sa mu dcéra. Dovtedy trávil víkendy u starých rodičov, kde pomáhal na poli, v sade oberal domáce jablká a jahody a kŕmil sa čerstvým hráškom.
Keďže jeho rodné mesto v tom období neponúkalo veľa možností na sebarealizáciu, spomedzi hokeja, futbalu, hádzanej a folklóru si vybral práve folklór. Ten mu už v mladom veku otvoril dvere do sveta a mladík vďaka nemu precestoval miesta, o ktorých iní v tom čase iba snívali.