Videla kompletné rodiny a rozplakala sa. Andrea Pálffy Belányiová s chorou dcérkou nechcela byť sama
Videla kompletné rodiny a rozplakala sa. Andrea Pálffy Belányiová s chorou dcérkou nechcela byť sama

Andrea Pálffy Belányiová / Žigmund Pálffy
Andrea Pálffy Belányiová / Žigmund Pálffy — Foto: Facebook/makeupbykaty, Wikipedia/Peter Cech

Známa moderátorka má dcéru Saskiu s bývalým manželom, hokejistom Žigmundom Pálffym.

„Mám šťastie, že Saskia má veľmi dobrú, milú povahu. Naozaj je to taký blonďavý anjelik,“ povedala Andrea Pálffy Belányiová o hendikepovanej dcérke Saskii. Tá pred časom oslávila už 18 rokov, no podľa moderátorkiných slov je istým spôsobom stále malým dieťaťom, o ktoré sa musí nonstop starať. V rozhovore pre magazín Madam Eva jojkárska moderátorka otvorene porozprávala o prvých rokoch s dcérkou aj o tom, ako sa cítila po rozpade manželstva s hokejistom Žigmundom Pálffym.

Musela sa s tým vyrovnať

Rozchod tejto dvojice kedysi poriadne zatriasol slovenským šoubiznisom. Viedli sa nekonečné debaty o tom, čo alebo kto stál za rozpadom známeho páru. Problémy prominentnej dvojice sa totiž objavili náhle a nik netušil, čo bolo ich dôvodom. Rozvod sa už ale zdal byť nevyhnutný. A tak zostala Andrea na spoločnú dcérku Saskiu sama.

Tá sa navyše narodila predčasne a to, že nebude zdravotne v poriadku, ani jeden z rodičov netušil. „Keď sa spätne obzriem, pamätám si veľa vecí, no niektoré momenty mám ako čiernu dieru, že vôbec neviem. To podľa mňa ideš na nejaký základný režim prežitia. Už aj samotný pôrod bol veľmi komplikovaný. Potom každým dňom pribúdali horšie a ešte horšie správy,“ zaspomínala si moderátorka s dodatkom, že po narodení dcérky sa to všetko celé začalo. „A človek sa s tým nejako musel zrovnať,“ priznala.

Mnohí ľudia sa podľa nej v takejto situácii zrútia, keďže na Slovensku sa s rodičmi chorých detí príliš nepracuje, iní možno naopak natrafia na ľudského a empatického lekára. „Alebo nie a potom závisí, či máš na to dobrú povahu a nápomocné okolie a zvládneš to, alebo či ťa v tom marazme nechajú úplne samu,“ vysvetľuje v rozhovore Andrea Pálffy Belányiová.

Položilo ju to

