Rodinu spečatili tam, kde vyrástla ich láska. Lyžiarka Veronika Zuzulová prekvapila nádhernou správou
Rodinu spečatili tam, kde vyrástla ich láska. Lyžiarka Veronika Zuzulová prekvapila nádhernou správou

— Foto: Instagram @veronika_zuzulova

Svadba, akú v našom šoubiznise len tak nevidíme.

Po náročnom období, keď prekvapila správou o rozvode po desaťročnom manželstve s trénerom Romainom Velezom, sa Veronike Zuzulovej opäť usmiala láska. Najprv sa pochválila vzťahom s Francúzom Gasptom Valettom, s ktorým ju spojila vášeň pre hory aj rodičovstvo.

O pár mesiacov neskôr sa ich rodina rozrástla o synčeka Aksela. A teraz prišla ďalšia krásna novinka – slovenská lyžiarka si so svojím partnerom povedala áno. A to rovno na jednom z najkrajších miest sveta.

Rodina spojená horami

Obaja sú rodičmi z predchádzajúcich vzťahov, a tak od začiatku trávili čas nielen vo dvojici, ale aj ako rodina. Spoločné dovolenky im pomohli vytvoriť pevné puto, do ktorého zapadli aj ich synovia. „Banda“ sa pritom v septembri minulého roka rozrástla o ďalšieho člena – malého Aksela. Pre Zuzulovú to znamenalo stať sa vo svojich štyridsiatich rokoch dvojnásobnou mamou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Zuzulova (@veronika_zuzulova)

Ako uvádza portál Diva, o tom, že svadba raz príde, otvorene hovorila. S Gasptom sa zasnúbila krátko po pôrode, no obaja chceli, aby ich veľký deň prebehol podľa predstáv – a bez obmedzení, ktoré prináša tehotenstvo. Rozhodli sa preto počkať. A napokon to stihli do povestného „do roka a do dňa“. Sľuby vernosti si vymenili dva dni pred prvými narodeninami malého Aksela.

Čarovný obrad pod Mont Blancom

