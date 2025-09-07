Rodinu spečatili tam, kde vyrástla ich láska. Lyžiarka Veronika Zuzulová prekvapila nádhernou správou
Svadba, akú v našom šoubiznise len tak nevidíme.
Po náročnom období, keď prekvapila správou o rozvode po desaťročnom manželstve s trénerom Romainom Velezom, sa Veronike Zuzulovej opäť usmiala láska. Najprv sa pochválila vzťahom s Francúzom Gasptom Valettom, s ktorým ju spojila vášeň pre hory aj rodičovstvo.
O pár mesiacov neskôr sa ich rodina rozrástla o synčeka Aksela. A teraz prišla ďalšia krásna novinka – slovenská lyžiarka si so svojím partnerom povedala áno. A to rovno na jednom z najkrajších miest sveta.
Rodina spojená horami
Obaja sú rodičmi z predchádzajúcich vzťahov, a tak od začiatku trávili čas nielen vo dvojici, ale aj ako rodina. Spoločné dovolenky im pomohli vytvoriť pevné puto, do ktorého zapadli aj ich synovia. „Banda“ sa pritom v septembri minulého roka rozrástla o ďalšieho člena – malého Aksela. Pre Zuzulovú to znamenalo stať sa vo svojich štyridsiatich rokoch dvojnásobnou mamou.
Ako uvádza portál Diva, o tom, že svadba raz príde, otvorene hovorila. S Gasptom sa zasnúbila krátko po pôrode, no obaja chceli, aby ich veľký deň prebehol podľa predstáv – a bez obmedzení, ktoré prináša tehotenstvo. Rozhodli sa preto počkať. A napokon to stihli do povestného „do roka a do dňa“. Sľuby vernosti si vymenili dva dni pred prvými narodeninami malého Aksela.