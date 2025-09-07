Ich záhradu chodia obdivovať aj Japonci. Radko s Ivankou premenili hektár zeme na klenot plný pokladov
Záhrada, ktorú budovali 32 rokov, ohuruje svet.
Keď Radek s manželkou Ivankou začali pred viac ako tromi desaťročiami s vysádzaním svojho kúska prírody, netušili, že sa raz stane miestom, kam budú chodiť obdivovať krásu ľudia z celého sveta. Dnes ich miniarboretum vo Staříči pri českých Beskydách pôsobí ako iný svet – plný farieb, tvarov a rastlinných pokladov, ktoré v takejto podobe inde len tak nenájdete.
Vlastnými rukami
„Všetko sme vybudovali sami, len s pomocou rodiny,“ povedal pre Blesk Radek Holub, ktorý spoločne s manželkou venoval projektu 32 rokov života. Na jednom hektári sa dnes rozprestiera až 1500 druhov stromov a kríkov, spolu približne 2500 kusov. Tie najväčšie zasadil Radek ešte ako chlapec v roku 1974.
Návštevníkov nečakajú len skalky, lavičky či rybníček, ale aj originálne dekorácie z drôtu v tvare zvierat, ktoré si manželia vytvorili sami.