Ich záhradu chodia obdivovať aj Japonci. Radko s Ivankou premenili hektár zeme na klenot plný pokladov
Ich záhradu chodia obdivovať aj Japonci. Radko s Ivankou premenili hektár zeme na klenot plný pokladov

— Foto: Facebook Miniarboretum u Holubů

Záhrada, ktorú budovali 32 rokov, ohuruje svet.

Keď Radek s manželkou Ivankou začali pred viac ako tromi desaťročiami s vysádzaním svojho kúska prírody, netušili, že sa raz stane miestom, kam budú chodiť obdivovať krásu ľudia z celého sveta. Dnes ich miniarboretum vo Staříči pri českých Beskydách pôsobí ako iný svet – plný farieb, tvarov a rastlinných pokladov, ktoré v takejto podobe inde len tak nenájdete.

Vlastnými rukami

„Všetko sme vybudovali sami, len s pomocou rodiny,“ povedal pre Blesk Radek Holub, ktorý spoločne s manželkou venoval projektu 32 rokov života. Na jednom hektári sa dnes rozprestiera až 1500 druhov stromov a kríkov, spolu približne 2500 kusov. Tie najväčšie zasadil Radek ešte ako chlapec v roku 1974.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/miniarboretum/photos/pb.100067525751470.-2207520000/1867983766808197/?type=3

Návštevníkov nečakajú len skalky, lavičky či rybníček, ale aj originálne dekorácie z drôtu v tvare zvierat, ktoré si manželia vytvorili sami.

Tajomné stromy?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

