Desať rokov nezarába, nemíňa a napriek tomu žije dôstojne. Jej tipy na život bez peňazí inšpirujú svet
Žena prezradila, ako žije už desaťročie bez jediného centu.
Viete si predstaviť, že by ste k životu nepotrebovali ani jeden cent? Austrálčanka Jo Nemethová sa pred desiatimi rokmi rozhodla, že svoj život spojí s úplnou jednoduchosťou. Odvtedy nemá peňaženku, bankomatovú kartu ani hotovosť. A napriek tomu dokazuje, že sa dá žiť dôstojne a s pocitom naplnenia.
Rozhodnutie žiť inak
„Existuje slávny citát: ‘Ži jednoducho, aby mohli ostatní jednoducho žiť.’ To je moje životné motto,“ prezradila ešte pred rokmi pre ABC Net. Keď v roku 2015 opustila zamestnanie, začala sa spoliehať na láskavosť ľudí vo svojom okolí. Ponúkala svoje služby – od údržby záhrad po opatrovanie detí, a namiesto peňazí dostávala to najnutnejšie: jedlo či ubytovanie.
Prvé roky strávila v kôlňach na farmách alebo na dvoroch priateľov. Neskôr jej život zmenila priateľka Sharon, ktorá ju po smrti manžela pozvala k sebe. Spoločne si dali ambiciózny cieľ, do roku 2023 žiť bez fosílnych palív. „Vytvorili sme prostredie, v ktorom máme obe spoločnosť a vzájomne si pomáhame so spoločným cieľom,“ hovorí Jo.
Domácnosť s jedným príjmom
Podľa nej sa práve v spoločnom bývaní ukázalo, že jednoduchší život nemusí byť stratou. „Sharon sa rozhodla chodiť do práce a ja ju podporujem v úlohe takej ‘žienky domácej’. Je to výhodné pre obe strany,“ vysvetlila.
Jo verí, že každý sa môže zamyslieť nad svojimi potrebami. Ak podľa nej dvaja dospelí pracujú na plný úväzok, často sa spoliehajú na pohodlie a kupujú zbytočne veľa vecí. „Náš systém funguje lepšie – šetríme zdroje, peniaze a zároveň prispievame k záchrane planéty,“ dodala.