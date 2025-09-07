Desať rokov nezarába, nemíňa a napriek tomu žije dôstojne. Jej tipy na život bez peňazí inšpirujú svet - Dobré noviny
Desať rokov nezarába, nemíňa a napriek tomu žije dôstojne. Jej tipy na život bez peňazí inšpirujú svet
Desať rokov nezarába, nemíňa a napriek tomu žije dôstojne. Jej tipy na život bez peňazí inšpirujú svet

Žena prezradila, ako žije už desaťročie bez jediného centu.

Viete si predstaviť, že by ste k životu nepotrebovali ani jeden cent? Austrálčanka Jo Nemethová sa pred desiatimi rokmi rozhodla, že svoj život spojí s úplnou jednoduchosťou. Odvtedy nemá peňaženku, bankomatovú kartu ani hotovosť. A napriek tomu dokazuje, že sa dá žiť dôstojne a s pocitom naplnenia.

Rozhodnutie žiť inak

„Existuje slávny citát: ‘Ži jednoducho, aby mohli ostatní jednoducho žiť.’ To je moje životné motto,“ prezradila ešte pred rokmi pre ABC Net. Keď v roku 2015 opustila zamestnanie, začala sa spoliehať na láskavosť ľudí vo svojom okolí. Ponúkala svoje služby – od údržby záhrad po opatrovanie detí, a namiesto peňazí dostávala to najnutnejšie: jedlo či ubytovanie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jolowimpact/photos/a.1616678188661095/1716463232015923/?type=3&ref=embed_post

Prvé roky strávila v kôlňach na farmách alebo na dvoroch priateľov. Neskôr jej život zmenila priateľka Sharon, ktorá ju po smrti manžela pozvala k sebe. Spoločne si dali ambiciózny cieľ, do roku 2023 žiť bez fosílnych palív. „Vytvorili sme prostredie, v ktorom máme obe spoločnosť a vzájomne si pomáhame so spoločným cieľom,“ hovorí Jo.

Domácnosť s jedným príjmom

Podľa nej sa práve v spoločnom bývaní ukázalo, že jednoduchší život nemusí byť stratou. „Sharon sa rozhodla chodiť do práce a ja ju podporujem v úlohe takej ‘žienky domácej’. Je to výhodné pre obe strany,“ vysvetlila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=136226805172192&set=pb.100063546192054.-2207520000&type=3

Jo verí, že každý sa môže zamyslieť nad svojimi potrebami. Ak podľa nej dvaja dospelí pracujú na plný úväzok, často sa spoliehajú na pohodlie a kupujú zbytočne veľa vecí. „Náš systém funguje lepšie – šetríme zdroje, peniaze a zároveň prispievame k záchrane planéty,“ dodala.

Tipy pre všetkých

