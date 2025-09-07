Aj po rokoch čakajú, no má to svoje ale. Adela a Viktor priznali, ako dnes vnímajú adopciu druhého dieťatka
„Toto skrátka nie je priestor na žiadne hrdinstvá,“ hovorí Viktor Vincze.
Manželia Viktor a Adela Vinczeovci už tri roky žijú nový život s ich adoptívnym synčekom Maximiliánom. Od chvíle, keď ich domácnosť zaplnil jeho smiech, sa prirodzene začali objavovať otázky, či sa rodina ešte rozrastie. A hoci známa moderátorka v tom čase prehovorila, že mať súrodenca je dobrá výbava do života, pozerajú sa na to triezvou hlavou. Ako vnímajú možnosť adopcie druhého dieťaťa s odstupom času?
Adela s Viktorom si Maxa domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala otvorene Adela, ktorá ráta aj s tým, že ich syn možno raz bude chcieť spoznať aj svoju biologickú matku.
Viktor tiež priznal, že o biologických rodičoch nevedia takmer nič. „Nevieme, kde sú, ako sa majú. O otcovi nevieme vôbec a o matke len jej meno a vek,“ vysvetlil s dodatkom, že synovi nikdy nebudú brániť, aby pátral po svojej minulosti. Podľa oboch rodičov je totiž pre každého človeka dôležité vedieť o svojom živote čo najviac.