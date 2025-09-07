Aj po rokoch čakajú, no má to svoje ale. Adela a Viktor priznali, ako dnes vnímajú adopciu druhého dieťatka - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Aj po rokoch čakajú, no má to svoje ale. Adela a Viktor priznali, ako dnes vnímajú adopciu druhého dieťatka
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Zostaň u mňa, navrhol jej odrazu. Marián Varga hovoril s Janou v podobenstvách, srdce jej zlomil na konci

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

SLEDUJE NÁS 207 405 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Aj po rokoch čakajú, no má to svoje ale. Adela a Viktor priznali, ako dnes vnímajú adopciu druhého dieťatka

— Foto: Instagram @viktorvincze

„Toto skrátka nie je priestor na žiadne hrdinstvá,“ hovorí Viktor Vincze. 

Manželia Viktor a Adela Vinczeovci už tri roky žijú nový život s ich adoptívnym synčekom Maximiliánom. Od chvíle, keď ich domácnosť zaplnil jeho smiech, sa prirodzene začali objavovať otázky, či sa rodina ešte rozrastie. A hoci známa moderátorka v tom čase prehovorila, že mať súrodenca je dobrá výbava do života, pozerajú sa na to triezvou hlavou. Ako vnímajú možnosť adopcie druhého dieťaťa s odstupom času?

Adela s Viktorom si Maxa domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala otvorene Adela, ktorá ráta aj s tým, že ich syn možno raz bude chcieť spoznať aj svoju biologickú matku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Viktor tiež priznal, že o biologických rodičoch nevedia takmer nič. „Nevieme, kde sú, ako sa majú. O otcovi nevieme vôbec a o matke len jej meno a vek,“ vysvetlil s dodatkom, že synovi nikdy nebudú brániť, aby pátral po svojej minulosti. Podľa oboch rodičov je totiž pre každého človeka dôležité vedieť o svojom živote čo najviac.

Pribudne súrodenec?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.