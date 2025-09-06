Obloha už o pár hodín ponúkne divadlo, ktoré spojí romantikov aj vedcov. Ďalšia šanca bude až o pár rokov
Úkaz patrí medzi najvzácnejšie v tomto desaťročí.
Denná i nočná obloha prináša množstvo pôsobivých úkazov. No len máloktorý z nich sa vyrovná tomu, ktorý uvidíme už zajtra večer. Slovensko čaká úplné zatmenie Mesiaca – jav, ktorý sme naposledy sledovali pred viac ako šiestimi rokmi a najbližšie sa zopakuje až o tri roky.
„Úplné zatmenie začne o 19:30, veľmi nízko nad východným obzorom. Táto fáza bude z dôvodu jasnej oblohy za súmraku veľmi ťažko pozorovateľná. Najlepšie sa bude dať pozorovať na východe Slovenska, kde už bude súmrak veľmi pokročilý a Mesiac sa už bude nachádzať takmer 5° nad obzorom,“ uviedol v tlačovej správe Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.
Najdlhšie zatmenie desaťročia
Maximálna fáza začne o 20:11, keď sa Mesiac ponorí hlboko do zemského tieňa a zafarbí sa do sýtej červenej až oranžovej. Tento okamih potrvá až do 20:52, čo robí zo zatmenia jedno z najdlhších v tomto desaťročí.
Celý jav vrátane postupného vystupovania Mesiaca z tieňa skončí až o 22:55.