Myslel si, že jeho videá budú slúžiť len ako učebná pomôcka. Recepty učiteľa Ľuboša bavia celé Slovensko
Na internete vystupuje pod profilom „Učiteľ z hotelky“.
Keď študenti prídu do kuchyne, niektorí nevedia ani očistiť zemiak. Učiteľ odborných predmetov na hotelovej akadémii v Banskej Bystrici Ľuboš Kovaľ sa rozhodol, že to zmení – a nielen v škole. Varenie začal približovať celému Slovensku a jeho videá sa stali internetovým hitom.
„Učiteľ z hotelky“ – tak vystupuje na sociálnych sieťach, kde si získava desaťtisíce fanúšikov. Jeho recepty sú jednoduché, zrozumiteľné a pritom plné užitočných rád. Video o zemiakovej kaši videlo viac ako milión ľudí a podobný úspech majú aj návody na klasické jedlá ako vývar či dusené mäso.
Cesta učiteľa k online vareniu
Ľuboš vyštudoval kuchársky odbor, neskôr učiteľstvo technických predmetov a ekonómiu. Učí už jedenásť rokov, no vareniu sa venuje odjakživa. Počas pandémie hľadal nový spôsob, ako sa realizovať. Najskôr na Instagrame pripomínal historické udalosti, no časom účet zmenil na varenie.
Ako prezradil v rozhovore pre Denník N, povedal si, že ak to nevyjde, nevadí, aspoň to bude mať ako učebnú pomôcku pre žiakov. Vyšlo to však nad očakávania – jeho recepty sledujú tisíce ľudí a popularita stále rastie.