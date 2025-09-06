Neobyčajná odvaha detí zo Žiliny. Ich odhodlanie a pomoc po nehode ocenili aj samotní záchranári
„Decká, boli ste super,“ odkázal záchranár.
Keď na križovatke v obci Lietavská Svinná spadol cyklista a utrpel zranenia, prví pri ňom neboli dospelí ani vodiči z áut. Ako prví pribehli na pomoc deti vo veku okolo 13 rokov, ktoré sa nachádzali neďaleko na ihrisku. Nezaváhali, nespanikárili, ale urobili presne to, čo bolo v tej chvíli najdôležitejšie – poskytli pomoc.
Deti, ktoré sa nezľakli
Záchranári, ktorí na miesto prišli o niekoľko minút neskôr, neskrývali obdiv. „Veľmi pozitívne by som chcel ohodnotiť komunikatívnosť a všímavosť chalanov, ktorí videli celú situáciu, nezľakli sa a ochotne sa rozhodli k pacientovi prísť a pomôcť mu,“ opísal na sociálnej sieti záchranár, ktorý zasahoval priamo na mieste.
Deti dokázali vyhodnotiť stav pacienta, zavolali rýchlu zdravotnú pomoc a počas zásahu pomáhali nielen opisovaním stavu, ale dokonca aj pri nosení zdravotníckej techniky. Striedavo usmerňovali dopravu na hlavnej ceste – zastavovali autá, púšťali vodičov a celú situáciu zvládali s chladnou hlavou.