Neobyčajná odvaha detí zo Žiliny. Ich odhodlanie a pomoc po nehode ocenili aj samotní záchranári - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Neobyčajná odvaha detí zo Žiliny. Ich odhodlanie a pomoc po nehode ocenili aj samotní záchranári
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

SLEDUJE NÁS 207 409 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Neobyčajná odvaha detí zo Žiliny. Ich odhodlanie a pomoc po nehode ocenili aj samotní záchranári

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR / Freepik, @freepik

„Decká, boli ste super,“ odkázal záchranár.

Keď na križovatke v obci Lietavská Svinná spadol cyklista a utrpel zranenia, prví pri ňom neboli dospelí ani vodiči z áut. Ako prví pribehli na pomoc deti vo veku okolo 13 rokov, ktoré sa nachádzali neďaleko na ihrisku. Nezaváhali, nespanikárili, ale urobili presne to, čo bolo v tej chvíli najdôležitejšie – poskytli pomoc.

Deti, ktoré sa nezľakli

Záchranári, ktorí na miesto prišli o niekoľko minút neskôr, neskrývali obdiv. „Veľmi pozitívne by som chcel ohodnotiť komunikatívnosť a všímavosť chalanov, ktorí videli celú situáciu, nezľakli sa a ochotne sa rozhodli k pacientovi prísť a pomôcť mu,“ opísal na sociálnej sieti záchranár, ktorý zasahoval priamo na mieste.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/martin.kompis.1/posts/pfbid0BRSzx7z4n72pHLHB4bmaPt5MVZJn2ENWYMuKGPSE99U1tMCWMrpB8hmVnU8xyPSql

Deti dokázali vyhodnotiť stav pacienta, zavolali rýchlu zdravotnú pomoc a počas zásahu pomáhali nielen opisovaním stavu, ale dokonca aj pri nosení zdravotníckej techniky. Striedavo usmerňovali dopravu na hlavnej ceste – zastavovali autá, púšťali vodičov a celú situáciu zvládali s chladnou hlavou.

Spolupráca, ktorá prekvapila aj profesionálov

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.