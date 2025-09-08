Klasiku vylepšil netradičným prvkom. Makové šúľance Pavla z MasterChefa sú iné, ale chutia skvele
Milujú ich všetky generácie a obľúbený kuchár ich niečím vylepšil.
Vyrastal v Rimavskej Sobote a už na prvom stupni základnej školy sa rozhodol, že bude návrhárom, no len málokto vie, že jeho vášňou bolo už v tom čase aj varenie. Pavel Berky sa pred piatimi rokmi svojou účasťou v relácii MasterChef vryl ľuďom do pamäte. Dostal sa až do finálovej trojice, svojimi výkonmi zaujal nielen verejnosť, ale aj troch profesionálnych šéfkuchárov a kulinárskymi nápadmi inšpiruje ostatných dodnes.
Cibuľu zakomponoval aj do dezertu
„Varenie je niečo, čo som vždy miloval. Pamätám si, že sme nemohli úplne variť, pretože deti v rómskych rodinách variť nemôžu. Keď rodičia neboli doma, pripravovali sme im večere,“ zaspomínal si v rozhovore pre Denník N Pavel, ktorý rád pracuje pod tlakom, ale keď v kuchyni skúša niečo nové, nikto iný do nej vojsť nesmie.
Vymýšľaním jedál trávi dosť voľného času, často trvá týždne, kým recept dotiahne do úplnej dokonalosti a ak by mal vybrať jedinú surovinu, s ktorou pracuje najradšej, bola by to cibuľa. „Dá sa z nej pripraviť toľko výborných vecí, má nádhernú špecifickú chuť a je to úplný základ, ktorý je takmer v každom slanom jedle. Dokonca som ju skúšal použiť aj v dezerte a fungovalo to,“ prezradil pre magazín Apetit.
Pavel sa po skončení šou nestratil. Aj naďalej sa venuje vareniu, natáča videorecepty a jeho tvorbu na Instagrame sleduje už takmer 200-tisíc ľudí. Ak by ste si chceli pripraviť makové šúľance podľa jedného z najlepších amatérskych kuchárov v Česku, skúste jeho recept. Tradičnému jedlu totiž dodal netradičný prvok, vďaka ktorému má úplne novú chuť.