Prepadol z dvoch predmetov. Títo slávni slovenskí športovci to ďaleko dotiahli aj bez vyššieho vzdelania
Prepadol z dvoch predmetov. Títo slávni slovenskí športovci to ďaleko dotiahli aj bez vyššieho vzdelania
Ilustračné zábery.

Prepadol z dvoch predmetov. Títo slávni slovenskí športovci to ďaleko dotiahli aj bez vyššieho vzdelania

Vľavo Peter Sagan a vpravo Petra Vlhová.
Vľavo Peter Sagan a vpravo Petra Vlhová. — Foto: Instagram @ petosagan, petravlhova13

Väčšinu z nich škola nebavila a chceli sa uberať úplne iným smerom.

Vzdelanie je dôležité a rozhodne by sme ho nemali ignorovať. Existujú však prípady, keď človek dokáže byť úspešný aj bez toho, aby vyštudoval vysokú školu. Často sa to stáva najmä u športovcov, ktorý stavia všetky svoje karty na kariéru. Toto sú slovenskí športovci, ktorí to dotiahli ďaleko aj napriek tomu, že sa vzdali vyššieho vzdelania – a v jednom prípade dokonca aj maturity.

4. Peter Sagan

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike dosiahol vo svojej kariére takmer všetko, čo mohol, a vo svete sa stal doslova fenoménom. Ani po skončení kariéry sa na nedostatok pracovných povinností sťažovať nemôže a rôzne lukratívne ponuky sa mu hrnú aj naďalej. Peter pritom v mladosti školu priveľmi neriešil a dokonca sa mu podarilo z angličtiny a nemčiny na pol roka aj prepadnúť. „Trénovali sme poctivo, ale školu sme flákali všetci,“ priznal v časopise Cyklistika Peter Sagan, ktorý po odchode z gymnázia išiel na učňovku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vtedy bola učňovka v Žiline, tak som sa vrátil naspäť. A zrazu som s tým, čo mi na gympli stačilo ledva na to, aby som prešiel ročníkom, mal na učňovke jednotky, dvojky. Nehovorím, že to tak má byť, ale mňa škola nezaujímala. Úlohy som si desať minút pred hodinou od niekoho odpísal. Keď sa ma niečo pýtala učiteľka, absolútne som netušil, o čom hovorí,“ cituje športovca portál Šport24.sk.

Mama Peťa Sagana Helena Saganová je na svojho syna hrdá.
3. Petra Vlhová

Olympijská víťazka na lyžiach Petra Vlhová si vystačila s maturitnou skúškou na hotelovej akadémii. „S plnou vážnosťou môžem povedať, že celých šesť rokov som nedostala nič zadarmo len preto, že som Vlhová. Musela som sa učiť a dokázať, že mám vedomosti. Snažím sa byť taká, aká som bola predtým. Nesnažím sa využívať svoje meno, maturitu som si poctivo vybojovala ako normálny človek,“ priznala pre portál Šport24.sk, keď ako 21-ročná zvládla skúšku dospelosti.

