Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak
Keď bol na dne, zachránil ho Indián.
„Verím na lásku za tri sekundy. Za tie totiž môže preletieť mysľou celý život. Za tie sa naozaj dokážete zamilovať,“ hovorí Marko Igonda, ktorý kedysi ani len netušil, že sa jeho životnou partnerkou stane herečka. Zo sveta vysokých lešení v Turčianskych Tepliciach sa presunul do divokej americkej prírody, stretol ľudí, ktorí mu ukázali život z úplne inej perspektívy a postupne sa stal mužom, ktorý vedel, čo chce. A potom prišla ona – Hanka. Stačilo pár pohľadov, trocha intuície a ich príbeh dodnes pripomína, že niekedy jednoducho stačí staviť na srdce.
Indián a medveď
Keď ste pred vyše 30 rokmi kráčali po Turčianskych Tepliciach, možno nad vami na lešení pracoval práve Marko Igonda. Vyštudovaný reštaurátor-štukatér ako mladý chalan drel vo výške 30 metrov, kým svet pod ním fičal ďalej.
„Každý deň som tam takto sedel – a všetko bolo odo mňa také vzdialené! Až vo mne postupne dozrelo presvedčenie, že to nie je pre mňa, že chcem zísť dole, do sveta, medzi ľudí,“ spomínal kedysi pre časopis Slovenské dotyky. Práve v tej chvíli sa mu ozval bratranec z Ameriky, či by nechcel prísť pracovať za veľkú mláku a vďaka rodičom, ktorí mu kúpili letenku za 60-tisíc korún, napokon odišiel.
V americkom Seattli pracoval na včelej farme, kde stretol úžasných ľudí a najmä dvoch vynikajúcich kamarátov. „Jedného Indiána, a to bol krásny človek. Veľmi mi pomohol v časoch, keď som bol na dne svojich fyzických i psychických síl. Najmä svojou pohodou. Druhý bol horal, taký typický medveď. Vo svojej chalupe nemal ani vodu, ani elektriku a vlastnil jedno veľké auto a lietadlo. Naučil ma, ako sa v tej divokej prírode správať. Päťdesiat rokov nebol chorý... Čo dodať? Prichádzal som do Ameriky ako chlapec a vrátil som sa odtiaľ ako muž,“ prezradil Marko, ktorý domov odchádzal s balíkom peňazí, za ktoré si chcel pôvodne kúpiť motorku a vetrovku so strapcami.
Všetko napokon dopadlo inak.