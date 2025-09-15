Uprostred boja o život porodila syna. Mladá mamička Miška hovorí o zázraku, pre ľudí má dôležitý odkaz
Miška sa nevzdala ani v nemocnici. Dnes je zdravá a verí v silu prevencie.
Vypočuť si od lekárov nemilosrdný ortieľ o vlastnom zdravotnom stave sa prijíma len veľmi ťažko. A ešte horšie to je, keď máte doma milujúceho manžela a pod srdcom nosíte svoj najväčší poklad. Z príbehu 32-ročnej mamičky Mišky, ktorá uprostred boja o život porodila vysnívaného syna, preto doslova mrazí. Napriek tomu sa ho však rozhodla rozprávať – chce tak podporiť ženy, ktoré zažívajú podobné chvíle, a šíriť osvetu o prevencii rakoviny krčka maternice.
Ako informuje český portál Blesk, Miška mala len 18 rokov, keď si prvýkrát všimla, že s jej telom nie je všetko v poriadku. Po intímnom styku krvácala, no po návšteve lekára sa stretla s nezáujmom a odpoveďou, že by si mal jej partner dávať väčší pozor.
Žiaľ, ťažkosti neodzneli, a tak sa pri jednej z ďalších návštev nenechala odbiť a trvala na vyšetreniach, ktoré ukázali zmeny na krčku maternice. Podstúpila teda konizáciu – drobný zákrok, ktorý mal problém vyriešiť. Miška sa vrátila do bežného života a na preventívne kontroly postupne chodiť prestala.
Sen o rodine a náhla diagnóza
Roky plynuli a Miška sa tešila z nového vzťahu a snov o rodine. V roku 2020 prišla dokonca radostná správa – čakala dvojičky. „Bol to šok, ale zároveň obrovský dar,“ hovorí. Krátko nato však jedno bábätko stratila. V období prísnych covidových opatrení sa tak s partnerom upínali na to, aby aspoň druhé dieťa bolo v poriadku.
Lekári síce zaznamenali opäť zmeny na krčku maternice, no odporučili jej počkať. Miška myslela len na svoje zatiaľ nenarodené dieťa a všetky obavy odsunula bokom.