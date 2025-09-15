Uprostred boja o život porodila syna. Mladá mamička Miška hovorí o zázraku, pre ľudí má dôležitý odkaz - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Uprostred boja o život porodila syna. Mladá mamička Miška hovorí o zázraku, pre ľudí má dôležitý odkaz
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

SLEDUJE NÁS 207 361 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Uprostred boja o život porodila syna. Mladá mamička Miška hovorí o zázraku, pre ľudí má dôležitý odkaz

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Pacientská organizace Veronica pro ženy s gynekologickými nádory / Freepik, @Holiak

Miška sa nevzdala ani v nemocnici. Dnes je zdravá a verí v silu prevencie.

Vypočuť si od lekárov nemilosrdný ortieľ o vlastnom zdravotnom stave sa prijíma len veľmi ťažko. A ešte horšie to je, keď máte doma milujúceho manžela a pod srdcom nosíte svoj najväčší poklad. Z príbehu 32-ročnej mamičky Mišky, ktorá uprostred boja o život porodila vysnívaného syna, preto doslova mrazí. Napriek tomu sa ho však rozhodla rozprávať – chce tak podporiť ženy, ktoré zažívajú podobné chvíle, a šíriť osvetu o prevencii rakoviny krčka maternice.

Ako informuje český portál Blesk, Miška mala len 18 rokov, keď si prvýkrát všimla, že s jej telom nie je všetko v poriadku. Po intímnom styku krvácala, no po návšteve lekára sa stretla s nezáujmom a odpoveďou, že by si mal jej partner dávať väčší pozor.

Žiaľ, ťažkosti neodzneli, a tak sa pri jednej z ďalších návštev nenechala odbiť a trvala na vyšetreniach, ktoré ukázali zmeny na krčku maternice. Podstúpila teda konizáciu – drobný zákrok, ktorý mal problém vyriešiť. Miška sa vrátila do bežného života a na preventívne kontroly postupne chodiť prestala.

Sen o rodine a náhla diagnóza

Roky plynuli a Miška sa tešila z nového vzťahu a snov o rodine. V roku 2020 prišla dokonca radostná správa – čakala dvojičky. „Bol to šok, ale zároveň obrovský dar,“ hovorí. Krátko nato však jedno bábätko stratila. V období prísnych covidových opatrení sa tak s partnerom upínali na to, aby aspoň druhé dieťa bolo v poriadku.

Lekári síce zaznamenali opäť zmeny na krčku maternice, no odporučili jej počkať. Miška myslela len na svoje zatiaľ nenarodené dieťa a všetky obavy odsunula bokom.

Slovo, ktoré všetko zmenilo

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.