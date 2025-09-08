Väčšina ľudí to robí nesprávne a riskuje svoje zdravie. Robíte tieto chyby pri mrazení mäsa aj vy? - Dobré noviny
Dobré noviny
Väčšina ľudí to robí nesprávne a riskuje svoje zdravie. Robíte tieto chyby pri mrazení mäsa aj vy?
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @serhii_bobyk

Nesprávne skladované mäso môže stratiť nielen chuť a nutričnú hodnotu.

Otvoríte mrazničku, vytiahnete balíček mäsa a hneď spozorniete – farba je iná, vôňa zvláštna a vy si už nie ste istí, či je vôbec bezpečné ho pripraviť. Táto situácia sa stala mnohým z nás. Mrazenie je síce jedným z najúčinnejších spôsobov, ako trvanlivosť mäsa predĺžiť, no ak sa robí nesprávne, kvalita sa rýchlo stratí. V horšom prípade môže ísť dokonca o zdravotné riziko, varuje portál fakt.pl.

Pravdou je, že pri mrazení mäsa robí veľa ľudí stále tie isté chyby. Ak chcete, aby si zachovalo chuť, nutričnú hodnotu a zostalo bezpečné na konzumáciu, oplatí sa poznať niekoľko jednoduchých pravidiel.

Správne balenie je základ

Najväčším nepriateľom mrazeného mäsa je vzduch. Ak je mäso uložené v obyčajnom igelitovom vrecku alebo nie úplne uzavretej nádobe, začne sa vysušovať a stráca svoju prirodzenú šťavnatosť. Objavujú sa kryštáliky ľadu, ktoré menia nielen jeho textúru, ale aj chuť.

Foto: Freepik, @freepik

Odborníci odporúčajú používať tesne uzavreté plastové alebo sklenené nádoby, prípadne špeciálne vrecká na mrazenie. Dôležité však je z nich pred uzatvorením vytlačiť čo najviac vzduchu. Pri tekutinách, ako sú polievky či omáčky, treba myslieť na to, že sa počas mrazenia rozpínajú – nádoby preto nikdy neplňte úplne po okraj, ale maximálne do troch štvrtín.

Ako dlho vydrží mäso v mrazničke?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

