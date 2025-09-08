Väčšina ľudí to robí nesprávne a riskuje svoje zdravie. Robíte tieto chyby pri mrazení mäsa aj vy?
Nesprávne skladované mäso môže stratiť nielen chuť a nutričnú hodnotu.
Otvoríte mrazničku, vytiahnete balíček mäsa a hneď spozorniete – farba je iná, vôňa zvláštna a vy si už nie ste istí, či je vôbec bezpečné ho pripraviť. Táto situácia sa stala mnohým z nás. Mrazenie je síce jedným z najúčinnejších spôsobov, ako trvanlivosť mäsa predĺžiť, no ak sa robí nesprávne, kvalita sa rýchlo stratí. V horšom prípade môže ísť dokonca o zdravotné riziko, varuje portál fakt.pl.
Pravdou je, že pri mrazení mäsa robí veľa ľudí stále tie isté chyby. Ak chcete, aby si zachovalo chuť, nutričnú hodnotu a zostalo bezpečné na konzumáciu, oplatí sa poznať niekoľko jednoduchých pravidiel.
Správne balenie je základ
Najväčším nepriateľom mrazeného mäsa je vzduch. Ak je mäso uložené v obyčajnom igelitovom vrecku alebo nie úplne uzavretej nádobe, začne sa vysušovať a stráca svoju prirodzenú šťavnatosť. Objavujú sa kryštáliky ľadu, ktoré menia nielen jeho textúru, ale aj chuť.
Odborníci odporúčajú používať tesne uzavreté plastové alebo sklenené nádoby, prípadne špeciálne vrecká na mrazenie. Dôležité však je z nich pred uzatvorením vytlačiť čo najviac vzduchu. Pri tekutinách, ako sú polievky či omáčky, treba myslieť na to, že sa počas mrazenia rozpínajú – nádoby preto nikdy neplňte úplne po okraj, ale maximálne do troch štvrtín.