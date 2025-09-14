Ohrozujú tehotné ženy aj deti. Kuchynské pomôcky z čierneho plastu v sebe ukrývajú málo známe riziko
Používate tiež pri varení naberačky či špachtle z čierneho plastu? Dajte si pozor.
Pred časom vyšla štúdia, podľa ktorej mali byť čierne kuchynské pomôcky z plastu veľmi nebezpečné pre zdravie a niektoré zahraničné médiá vyzývali ľudí, aby ich okamžite vyhodili. Neskôr sa však ukázalo, že výskumníci spravili chybu vo výpočtoch a po oprave dospeli k záveru, že používanie špachtlí či naberačiek z tohto materiálu nie je až tak rizikové, ako sa pôvodne zdalo. Odborníci však upozorňujú, že v diskusiách na túto tému už roky míňame pointu.
Poškodzujú neurovývoj
Problém sa vraj skrýva v zastaraných pravidlách. Tie totiž nerátajú s tým, ako rýchlo a intenzívne sa v našom tele hromadia chemikálie. Takzvaná „bezpečná hladina“ spomaľovačov horenia v čiernom plaste preto nemusí byť vôbec bezpečná. Nejde o to, či jedna špachtľa túto hranicu prekročí, ale o to, či je spomínaná hranica vôbec správne nastavená.
Spomaľovače horenia sa pridávajú do horľavých materiálov, ako sú plasty či textílie, aby znížili riziko požiaru a spomalili horenie. Najviac ohrozujú deti a tehotné ženy a môžu zvyšovať riziko vzniku rakoviny či problémov so štítnou žľazou. „Poškodzujú tiež neurovývoj aj vývin mozgu detí,“ dodala pre The Washington Post Tracey Woodruff, profesorka z Kalifornskej univerzity v San Franciscu.
20 rokov bez pokroku
Spomaľovače horenia sa kedysi pridávali do mnohých výrobkov, dnes sa ich používanie výrazne obmedzuje. Výnimkou zostáva elektronika, v ktorej pomáhajú predchádzať požiarom spôsobeným prehriatymi batériami. Podľa The Washington Post sa však z týchto výrobkov po recyklovaní vyrábajú hračky, kuchynské pomôcky a iné domáce potreby.