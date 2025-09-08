Keď vyslovil dôležitú otázku, potešil jej srdce. Slávny herec prezradil tajomstvo šťastného manželstva
Britský herec je desať rokov šťastne ženatý.
Zoznámili sa priamo na pľaci, na lásku si ale museli počkať. Reč je o britskom hercovi Benedictovi Cumberbatchovi a jeho partnerke, divadelnej režisérke Sophie Hunter. Odvtedy tvoria harmonický pár a desať rokov žijú v spokojnom manželstve. Hollywoodska hviezda pred časom v podcaste Josha Horowitza Happy Sad Confused prezradila, aké je tajomstvo ich šťastného zväzku.
Potešil srdce tej najdôležitejšej
Britský herec a jeho osudová žena sa prvýkrát stretli počas natáčania filmu Burlesque Fairytales z roku 2009, romantický vzťah však nadviazali až o niekoľko rokov neskôr, píše People. Netrvalo dlho a rozhodli sa, že svoju lásku spečatia aj pred oltárom.
Oznámenie o ich nadchádzajúcej svadbe sa objavilo v stĺpčeku o narodeniach, úmrtiach a sobášoch v denníku The Times. „S potešením potvrdzujem dnešné ranné oznámenie, že Benedict Cumberbatch a Sophie Hunter sú zasnúbení,“ uviedol v roku 2014 hercov zástupca.
Maximálne dva týždne
Hollywoodska hviezda má množstvo fanúšičiek a keď sa ho spýtali, ako sa cíti v súvislosti s potenciálom zlomiť im srdcia svojim sobášom, odpovedal jasne: „Dobre v tom zmysle, že som potešil srdce jednej osoby, tej najdôležitejšej.“ A aby boli všetci šťastní, dnes nezabúda na jednu vec.