Keď vyslovil dôležitú otázku, potešil jej srdce. Slávny herec prezradil tajomstvo šťastného manželstva - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď vyslovil dôležitú otázku, potešil jej srdce. Slávny herec prezradil tajomstvo šťastného manželstva
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Pavol a Mária Demitrovci.

Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

SLEDUJE NÁS 207 401 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď vyslovil dôležitú otázku, potešil jej srdce. Slávny herec prezradil tajomstvo šťastného manželstva

Benedict Cumberbatch prezradil tajomstvo šťastného manželstva.
Benedict Cumberbatch prezradil tajomstvo šťastného manželstva. — Foto: Wikimedia Commons/Harald Krichel, Gage Skidmore

Britský herec je desať rokov šťastne ženatý.

Zoznámili sa priamo na pľaci, na lásku si ale museli počkať. Reč je o britskom hercovi Benedictovi Cumberbatchovi a jeho partnerke, divadelnej režisérke Sophie Hunter. Odvtedy tvoria harmonický pár a desať rokov žijú v spokojnom manželstve. Hollywoodska hviezda pred časom v podcaste Josha Horowitza Happy Sad Confused prezradila, aké je tajomstvo ich šťastného zväzku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Benedict Cumberbatch (@wlcumberbatch)

Potešil srdce tej najdôležitejšej

Britský herec a jeho osudová žena sa prvýkrát stretli počas natáčania filmu Burlesque Fairytales z roku 2009, romantický vzťah však nadviazali až o niekoľko rokov neskôr, píše People. Netrvalo dlho a rozhodli sa, že svoju lásku spečatia aj pred oltárom.

Benedict Cumberbatch / Ukrajinskí utečenci v Poľsku
Prečítajte si tiež: Benedict Cumberbatch len nerozpráva, ale naozaj aj koná. Ukrajinských utečencov si berie k sebe domov

Oznámenie o ich nadchádzajúcej svadbe sa objavilo v stĺpčeku o narodeniach, úmrtiach a sobášoch v denníku The Times. „S potešením potvrdzujem dnešné ranné oznámenie, že Benedict Cumberbatch a Sophie Hunter sú zasnúbení,“ uviedol v roku 2014 hercov zástupca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Benedict Cumberbatch (@wlcumberbatch)

Maximálne dva týždne

Hollywoodska hviezda má množstvo fanúšičiek a keď sa ho spýtali, ako sa cíti v súvislosti s potenciálom zlomiť im srdcia svojim sobášom, odpovedal jasne: „Dobre v tom zmysle, že som potešil srdce jednej osoby, tej najdôležitejšej.“ A aby boli všetci šťastní, dnes nezabúda na jednu vec.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.