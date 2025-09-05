Zomrieme od hladu, plakala do vankúša. Zuzka Tlučková si v najťažších chvíľach spomenula na maminu radu
Herečka vidí hneď všetko v čiernych farbách.
„Je to ťažké, veď život sám osebe nie je ľahký a nikto nám nesľúbil, že bude ľahký,“ povedala pre Šarm Zuzka Tlučková, herečka, ktorá vie, že aj za úsmevom a známym menom sa skrývajú dni plné strachu a neistoty. Časy, keď jej svet stál na hrane, prežila na vlastnej koži – od zbrklosti mladosti až po okamih, keď sa obávala, že so synmi zomrú od hladu. Ale práve tieto skúsenosti ju naučili jednej veci.
Mama má vždy pravdu
Ak by ste chceli vedieť, aká je Zuzka Tlučková mama, stačí sa pozrieť na Máriu v Sľube, ktorú hrá – starostlivá žena, pre ktorú sú deti všetkým. No na rozdiel od svojej seriálovej postavy by si herečka nikdy nedovolila svojim synom radiť vo výbere partneriek. „Ono je to tak – môžete deťom hovoriť čokoľvek, ale viete, že si aj tak urobia po svojom. My len môžeme pri nich stáť a modliť sa, aby všetko dobre dopadlo a aby boli šťastné. O to nám mamám ide,“ prezradila pre Šarm Zuzka Tlučková, ktorá sama v mladosti zažila, že mamy majú väčšinou vždy pravdu.
Jej rodičia boli veľmi proti jednému jej partnerovi, ktorého mala, no ona si od nich nedala poradiť. Až neskôr uznala, že ich mala počúvať a za mamou prišla s jasnou odpoveďou: „Mala si pravdu.“ Herečka otvorene priznala, že v mladosti bola veľmi „zbrklá“, vždy chcela všetko riešiť okamžite, no jedna rada od rodičov ju naučila zvládať aj tie najťažšie situácie, ktoré ju v živote čakali.
Srdce bije nad hlavou
„Moja mama vždy na mňa apelovala, aby som sa na to vyspala, pretože ráno je múdrejšie večera. A musím povedať, že párkrát sa mi to v živote naozaj osvedčilo. Toto sa snažím dodržiavať dodnes, aj keď mi niekedy srdce bije až nad hlavou a doslova ma trhá, aby som niečo urobila,“ povedala otvorene Zuzka Tlučková. Napriek múdrosti maminej rady sa však v jej živote objavili chvíle, keď ani rozvážnosť nezabránila panike a strachu.