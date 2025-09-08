FOTO: Influencerov nezachránia ani filtre. Odborníci ukázali, ako môžu vyzerať v roku 2050 - Dobré noviny
FOTO: Influencerov nezachránia ani filtre. Odborníci ukázali, ako môžu vyzerať v roku 2050
FOTO: Influencerov nezachránia ani filtre. Odborníci ukázali, ako môžu vyzerať v roku 2050

Digitálny model Ava.
Digitálny model Ava. — Foto: Casino.org

Trendy pominú, zdravie zostáva, upozorňujú.

Influenceri pôsobia na sociálnych sieťach dokonale – vždy nalíčení, s bezchybnou pleťou a v dokonalých pózach. Odborníci však varujú, že realita ich životného štýlu môže byť oveľa temnejšia. Stávkový portál Casino.org vytvoril digitálny model menom Ava, ktorý ukazuje, ako by mohla vyzerať typická influencerka v roku 2050. Výsledok je desivý – fľakatá pleť, hrb, chronické bolesti krku či dokonca trvalá strata vlasov.

Foto: Casino.org

Sociálne siete si vyberajú daň

„Aj keď kariéra influencera môže byť pôvabná, prináša aj zásadné zmeny nášho životného štýlu,“ uvádzajú odborníci, podľa ktorých až 30 – 50 miliónov ľudí na svete pracuje ako tvorcovia obsahu a tento počet rastie o desiatky percent ročne. Neustále naháňanie algoritmov, tlak na dokonalosť a hodiny strávené pri obrazovkách však môžu mať vážne následky, ktoré sa prejavia na tele aj mysli. Aby to ilustrovali, vytvorili digitálnu postavu menom Ava, ktorej vzhľad je súčtom návykov influencerov, podložených lekárskym výskumom. Sedavý a obrazovkami presýtený životný štýl sa im vraj doslova vypomstí.

Expertka na spánok Sophie Bostocková / Animácia ženy, ktorá mala celý život málo spánku
Prečítajte si tiež: Odborníčka na spánok varuje: Toto sa stane s vaším telom, ak budete spať iba šesť hodín denne

„Niektorí výskumníci naznačili, že časté používanie smartfónu môže viesť k nefyziologickému držaniu krku alebo k rozvoju porúch pohybového aparátu,“ píšu experti v časopise Interdisciplinary Neurosurgery. Tento stav má dokonca aj svoj názov – „tech neck“. O to znepokojivejšie je, že influenceri pracujú až 90 hodín týždenne, pričom väčšinu tohto času strávia na telefóne.

Foto: Casino.org

Digitálne starnutie a únava očí

Model Ava ukazuje aj ďalšie riziká – podráždenú pleť z vrstiev mejkapu a častého striedania kozmetiky, ako aj následky digitálneho starnutia.

