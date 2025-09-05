Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou - Dobré noviny
Dobré noviny
Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou
Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

— Foto: Instagram - princeandprincessofwales

Zastal sa jej aj niekdajší kaderník princeznej Diany.

Keď sa princezná z Walesu objavila začiatkom septembra po boku princa Williama v londýnskom Prírodovednom múzeu, všetky pohľady smerovali na jej vlasy. Princezná Kate sa pred kamerami objavila s blonďavou hrivou a ľudia hneď začali špekulovať, či ide o parochňu, módny experiment alebo o symbolický signál nového začiatku. „Dúfam, že je to len parochňa, lebo s týmto odtieňom vyzerá hrozne – unavená a zostarnutá,“ píšu na sociálne siete neprajníci. Kate sa však zastal samotný niekdajší kaderník princeznej Diany aj odborníčka, ktorá prezradila, čo sa môže skrývať za radikálnou vlasovou premenou.

Šokovaný a znechutený

Svoj názor na novú vizáž Kate Middleton verejne vyjadril kaderník celebrít Sam McKnight, ktorý od roku 1990 až do jej smrti v roku 1997 staral o účes princeznej Diany. Na sociálnej sieti otvorene skritizoval negatívne komentáre na adresu Kate, obzvlášť tie, ktoré písali iné ženy. „Som šokovaný, zdesený a znechutený všetkými hnusnými komentármi o princeznej z Walesu. Vlasy ženy sú veľmi osobné – sú jej brnením, obranou, sebavedomím a ešte oveľa viac,“ napísal.

Kate Middleton / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Chcete mať vlasy ako princezná Kate? Celebritný kaderník a expertka prezradili, čo je jej tajomstvom

McKnight zároveň pripomenul, že Kate prechádza náročným obdobím po liečbe rakoviny a verejné útoky sú v takejto situácii neľudské. „Nemá na výber – jej manželstvo i rola ju stavajú do pozície, kde musí čeliť verejnosti. A robí to statočne,“ vysvetlil. „Som si istý, že by najradšej bola mimo očí verejnosti. Namiesto toho brilantne a potichu, nezištne reprezentovala našu krajinu, to jemné, ale stále silné postavenie, ktoré ako národ máme. Rakovina zasahuje každého inak, ale každému zmení život. Takže, preboha, nechajte ju na pokoji. Hanba vám,“ dodal na záver.

Jednoduchšie vysvetlenie

Podľa stylistky Sarah Gadstonovej za premenu princeznej Kate nemusí stáť len symbolika, ale oveľa jednoduchšie vysvetlenie.

