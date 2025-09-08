Má 94 rokov a za sebou operáciu srdca. Jiřinu Bohdalovú však nič nezastaví, pred kamery sa chce opäť vrátiť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Má 94 rokov a za sebou operáciu srdca. Jiřinu Bohdalovú však nič nezastaví, pred kamery sa chce opäť vrátiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Pavol a Mária Demitrovci.

Rozíď sa s ňou, radili mu rodičia. Paľo Demitra si nevedel buchnúť po stole, ale Majka ho milovala

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

SLEDUJE NÁS 207 401 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Má 94 rokov a za sebou operáciu srdca. Jiřinu Bohdalovú však nič nezastaví, pred kamery sa chce opäť vrátiť

Jiřina Bohdalová plánuje aj naďalej pracovať.
Jiřina Bohdalová plánuje aj naďalej pracovať. — Foto: Instagram @ bohdalkajirinka, simonastasova

Herecká ikona si v pripravovanom filme strihne rovno dvojúlohu.

Nezastaví ju vek ani zdravotné problémy. Jiřina Bohdalová oslávi v máji budúceho roka 95 rokov a aj keď sa posledné mesiace potýkala s vážnymi zdravotnými komplikáciami, pracovne je stále aktívna, dokonca sa, zdá sa, pred kamery vracia s ešte väčšou energiou. Vo filme, ktorý práve nakrúca, si dokonca zahrá rovno dvojrolu. V rozhovore pre Aha! legendárna herečka prezradila, ako sa k práci na nových snímkach v jej veku stavia, a prehovorila aj o tom, čo si momentálne najviac zo všetkého praje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jirina Bohdalova (@bohdalkajirinka)

Nemohla dýchať

Posledné mesiace neboli pre legendárnu českú herečku úplne najľahšie, hneď začiatkom roka musela totiž podstúpiť vážnu operáciu štítnej žľazy.

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.
Prečítajte si tiež: V živote plakala len dvakrát. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

„S profesorom Lischkom sme zistili, že jej narastala strašnou rýchlosťou štítna žľaza. A to veľmi progresívne! Naozaj veľmi rýchlo sa zväčšovala a utláčala dýchaciu trubicu, takzvanú priedušnicu. Stláčala ju tak veľmi, že Jířa naozaj nemohla dýchať,“ opísal vtedy zdravotný stav herečkin dvorný lekár Petr Neužil v rozhovore pre Blesk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jiřina Bohdalová (@jirina.bohdalova.official)

Prvá dáma českého filmu neskôr absolvovala aj operáciu srdca a okrem toho mala problémy i s otravou jedlom a prekonala pľúcnu embóliu. Viackrát bola preto hospitalizovaná v nemocnici. Z elánu jej to však neukrojilo.

Nakrúcať bude dovtedy, kým bude môcť

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.