Má 94 rokov a za sebou operáciu srdca. Jiřinu Bohdalovú však nič nezastaví, pred kamery sa chce opäť vrátiť
Herecká ikona si v pripravovanom filme strihne rovno dvojúlohu.
Nezastaví ju vek ani zdravotné problémy. Jiřina Bohdalová oslávi v máji budúceho roka 95 rokov a aj keď sa posledné mesiace potýkala s vážnymi zdravotnými komplikáciami, pracovne je stále aktívna, dokonca sa, zdá sa, pred kamery vracia s ešte väčšou energiou. Vo filme, ktorý práve nakrúca, si dokonca zahrá rovno dvojrolu. V rozhovore pre Aha! legendárna herečka prezradila, ako sa k práci na nových snímkach v jej veku stavia, a prehovorila aj o tom, čo si momentálne najviac zo všetkého praje.
Nemohla dýchať
Posledné mesiace neboli pre legendárnu českú herečku úplne najľahšie, hneď začiatkom roka musela totiž podstúpiť vážnu operáciu štítnej žľazy.
„S profesorom Lischkom sme zistili, že jej narastala strašnou rýchlosťou štítna žľaza. A to veľmi progresívne! Naozaj veľmi rýchlo sa zväčšovala a utláčala dýchaciu trubicu, takzvanú priedušnicu. Stláčala ju tak veľmi, že Jířa naozaj nemohla dýchať,“ opísal vtedy zdravotný stav herečkin dvorný lekár Petr Neužil v rozhovore pre Blesk.
Prvá dáma českého filmu neskôr absolvovala aj operáciu srdca a okrem toho mala problémy i s otravou jedlom a prekonala pľúcnu embóliu. Viackrát bola preto hospitalizovaná v nemocnici. Z elánu jej to však neukrojilo.