Život jej sestry sa ponára do ticha a tmy. Markizáčka Janka Slačková vie, že šťastie nie je samozrejmosť
Život jej sestry sa ponára do ticha a tmy. Markizáčka Janka Slačková vie, že šťastie nie je samozrejmosť

— Foto: Facebook Teleráno, promofotografia TV Markíza / Instagram @jankasla

Život im rozdal nerovnaké karty, napriek tomu je jej sestra najväčšou oporou.

„Mala som pocit, že zomieram,“ priznala Janka Slačková, keď spomínala na chvíle, ktoré jej navždy zmenili pohľad na život. Usmievavá moderátorka, ktorú diváci Markízy poznajú z rannej markizáckej šou Teleráno či hokejovej Citronády, sa dlho javila ako žena, ktorá má všetko – úspešnú kariéru, šarm, partnera, cestovateľské sny a veselú povahu. No za jej úsmevom sa skrýva príbeh, ktorý by zlomil aj tých najsilnejších.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Telerano/posts/pfbid038Lzo5HJu7pQuoCXASCNbu8djbFtEY3mBQPphjskxYXdJAuHbRuvLzG9aM2yFcpNtl

V otvorenej spovedi pre reláciu Na káve priznala, že jej sestra Lenka trpí vzácnym genetickým ochorením. „My sme odmalička nevedeli, že čo jej úplne je, lebo ona sa narodila a asi dva roky nato sme vlastne zistili, že je nedoslýchavá... Keď bola v puberte, tak sa jej začal rapídne zhoršovať aj zrak, a tak sme pátrali prečo. Potom sme zistili, že trpí genetickým ochorením. Volá sa to Usherov syndróm,“ prezradila Janka so slzami v očiach. Jej sestra o pár rokov úplne statí sluch aj zrak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Slačková (@jankasla)

O ochorení sa rodina dozvedela pred Vianocami. „Vtedy sme jej to ešte nepovedali, až po Vianociach. Takže ja, mama a oco sme sedeli pri štedrovečernom stole s tým, že ako my ideme tejto 18-ročnej Lenke povedať, že možno máš tak päť, desať rokov maximálne, keď budeš počuť a vidieť. Potom to všetko stíchne, zmizne a budeš musieť nejako žiť,“ uviedla otvorene žena, pre ktorú je mladšia sestra všetkým.

Pre Janku to bola životná facka, ktorá jej pripomenula, že to, čo berieme ako samozrejmosť – cestovanie, hudba, tanec či obyčajné prechádzky – môže byť pre iných nedosiahnuteľné.

Keď život prestane byť fér

