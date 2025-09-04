VIDEO: Dávid pokoril Goliáša! Slovenskí futbalisti v kvalifikácii zdolali obrovského favorita z Nemecka
Naši futbalisti vstúpili do kvalifikácie tou správnou nohou.
Slovenskí reprezentanti sa postarali o veľké prekvapenie. V prvom zápase kvalifikácie na Majstrovstvá sveta vo futbale totiž na Tehelnom poli v Bratislave porazili favorizované Nemecko 2:0. Prvý gól strelil na konci prvého polčasu obranca Dávid Hancko a v 55. minúte 20-tisíc divákov nádhernou ranou potešil Dávid Strelec.
Gól Dávida Strelca:
Slovensko - Nemecko 2:0 (1:0)
Góly: 42. Hancko, 55. Strelec. ŽK: Rüdiger, Adeyemi, Mittelstädt (všetci Nem.). Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.), 20.013 divákov
Zostavy:
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (90. Bénes) - Ďuriš (65. Rigo), Strelec (83. Boženík), Sauer (83. Tupta)
Nemecko: Baumann - Collins (46. Raum), Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller (60. Amiri) - Gnabry (65. Adeyemi), Goretzka, Wirtz - Woltemade