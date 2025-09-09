Dobrou voľbou je i klasický lepeňák, ak ho obohatíte. Expertka na zdravú stravu má 4 tipy na chutnú desiatu
V talóne má aj jeden netradičný variant.
S novým školským rokom a nástupom detí do školy vyvstáva pre rodičov aj ďalšia každodenná otázka – čo svojmu školákovi zabaliť na desiatu? Desiata dieťaťa pritom podľa odborníkov by mala tvoriť asi 15 percent jeho denného príjmu energie, a tak by si mal na nej každý rodič dať poriadne záležať. Expertka na zdravú stravu Judita Tkáčová preto v rozhovore pre Plus Jeden Deň odporúča nasledujúce štyri tipy na zdravé a zároveň chutné občerstvenie.
Podľa odborníčky nemusí byť rodič pri príprave zdravej a vyváženej desiaty nutne „premotivovaný“. „Rodičia školákov toho už aj tak majú na pleciach dosť, aby sme na nich tlačili, nech deťom pripravujú rôzne zdravé raw koláčiky a domáce ‚nutelly‘. Aj praobyčajnú desiatu niekedy stačí iba trošku vylepšiť, aby bola nutrične vyváženejšia, no stále chutná a praktická,“ tvrdí Judita Tkáčová.
A odporúča tieto štyri varianty:
4. Ovocie
„Deti by mali skonzumovať aspoň dve porcie ovocia denne a desiatu považujem za jednu z vhodných príležitostí, kam ho zaradiť,“ hovorí expertka na zdravú stravu.
3. Obložený chlebík
Dobrou a praktickou voľbou je aj klasický obložený chlebík – takzvaný lepeňák. „Chybou je ale podľa mňa to, že býva často nutrične nevyvážený, deťom pripravujeme napríklad biely rožok namazaný maslom s plátkom šunky. Do chlebíka by sme sa takisto nemali báť dať viac bielkovín – pokojne aj kombinácie, ako napríklad dva plátky tvrdého syra s vajíčkom natvrdo alebo strukovinovú nátierku s mozzarellou,“ vysvetľuje ďalej.
