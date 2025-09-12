Deťom nemusí ublížiť, ak na webe narazia na nevhodný obsah. Expertka radí, ako z nich vychovať osobnosti
Povediete tak svoje ratolesti k väčšej samostatnosti a vybudujete u nich lepšie digitálne kompetencie.
Každé dieťa približne od deviatich rokov hľadá vlastnú identitu a pri začleňovaní sa do kolektívu do veľkej miery napodobňuje to, čo vidí okolo seba. O to viac by sme deti mali viesť k samostatnosti a digitálnym kompetenciám, hovorí autorka knihy Rodič 21. storočia Martina Ševcová. Podľa odborníčky to však nedocielime zákazmi, trestami a kontrolou. Dobré je podľa nej stanoviť si namiesto toho rodičovskú stratégiu.
Ani pravekí ľudia nedokázali svoje deti ochrániť pred každým nebezpečenstvom, učili ich však, ako sa môžu v lese pohybovať bezpečne. „Ani moderní rodičia nemôžu mať pod kontrolou všetko, čo deťom na internete hrozí. Musia si veriť, že ich dokážu vybaviť potrebnými kompetenciami a návykmi a potom sa na ne spoľahnúť – jedine tak si v digitálnom svete sami poradia,“ hovorí Ševcová v rozhovore pre iDNES.cz.
Vďaka technológiám myslíme inak – nie však zle
Samotný internet deťom podľa jej slov neškodí. „Pokiaľ dieťa vyrastá v harmonickom prostredí a vzťah medzi ním a rodičmi je budovaný na úprimnosti a vzájomnej dôvere,“ hovorí expertka na digitálnu výchovu. Výskumy pritom potvrdzujú, že sme v tomto smere na tom lepšie, ako kedysi.
Podľa Ševcovej treba mať však na pamäti, že vďaka technológiám myslíme inak – nie však zle. Navaríme si vďaka videoreceptu, nakúpime si v obchodoch zdravé potraviny, dokážeme pracovať s internetovým bankovníctvom a investíciami, vďaka GPS sa autom dostaneme kamkoľvek chceme, cez Booking sa pozrieme do sveta. Vysokoškoláci do veľkej miery sledujú na internete len ľudí, ktorým veria, čítajú sebarozvojovú literatúru, a nemajú veľký problém s ovládaním svojho času – dokážu sa od sietí aj odstrihnúť a venovať sa úlohám, ktoré potrebujú vyriešiť. Takto nejako vyzerá uvedomelé zachádzanie s internetom a digitálnymi technológiami, ktoré môžeme trénovať i na deťoch. A efektívnym spôsobom, ako na to, je práve vytvorenie si už spomínanej rodičovskej stratégie.