Varí chutne a šetrne. Robert Downey Jr. si pri príprave vychýreného burrita dáva pozor na dôležitú vec
Pochúťkou z jeho kuchyne potešíte chuťové poháriky aj planétu.
V rodine herca Roberta Downeyho Jr. sa venuje veľká pozornosť prítomnému okamihu a to platí aj pri spoločnom stolovaní. Filmový Iron Man sa spolu so svojou manželkou Susan snaží deti povzbudiť, aby premýšľali nad tým, čo majú na tanieri a odkiaľ sa to tam vzalo. Správnym výberom jedla a potravín totiž podľa neho každý aspoň trochu prispieva k ochrane prírody.
Myslí na planétu
„Výber jedla môže skutočne ovplyvniť budúcnosť našej planéty. S manželkou Susan sme milovali kalamáre, ale keďže sa stala vegánkou, prešli sme na palmové srdiečka. Deti ten rozdiel ani nevnímajú, a pritom jedia jedlo šetrné k životnému prostrediu,“ vysvetlil v relácii Good Morning America.
Spolu s Thomasom Kostigenom, autorom oceňovaných kníh o životnom prostredí, venoval tejto téme celú kuchársku knihu. Zameral sa v nej na prípravu jedál, ktoré sú nielen mimoriadne chutné, ale aj šetrné k planéte. Patrí k nim aj jeho vychýrené vegánske burrito.
„Ide o komplexný prístup, spočíva v tom, že by sme mali robiť uváženejšie rozhodnutia ohľadom vecí, ktoré robíme každý deň, takže aj ohľadom stravy,“ prezradil pre magazín People známy herec, ktorý tento životný prístup uvádza do praxe už niekoľko rokov.