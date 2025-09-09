Školáčka prišla s vynálezom, ktorý zachraňuje životy. Pre rovesníkov aj pre dospelých má dôležitý odkaz
Jej nápadu sa chytila veľká technologická spoločnosť a spravila z neho realitu.
Rebecca má len 12 rokov, no prišla s nápadom, ktorý môže zachraňovať životy. Na súťaži, kde dostala za úlohu navrhnúť projekt riešiaci spoločenský problém, sa rozhodla zamerať na bezdomovectvo a jej vynález nakoniec zaujal veľkú elektrotechnickú spoločnosť, ktorá ho premenila na skutočnosť.
Mrzelo ju, že im je zima
Mladá školáčka pri realizovaní svojho projektu myslela na ľudí spiacich na uliciach Glasgowa. Snažila sa prísť na to, ako by sa ich život dal aspoň trochu zlepšiť a nakoniec vymyslela elektrickú prikrývku v batohu, ktorá je napájaná na solárne panely a získava z nich energiu. Okrem toho, že súťaž v celoštátnom kole vyhrala, sa zaradila aj do rebríčka „Dievčatá roka“ časopisu Time.
„Nanešťastie na uliciach Glasgowa spáva veľmi veľa ľudí. Vždy mi bolo ľúto, keď som videla, aká im je zima. Bolo mi jasné, že toto by im pomohlo. Tá predstava, že niečo, čo som vytvorila, by jedného dňa ľuďom bez domova skutočne mohlo pomôcť, je úžasná,“ uviedla Rebecca pre Scottish Housing News.
Už ich dostala prvá nocľaháreň
Aby jej nápad neostal len na papieri, chytila sa ho spoločnosť Thales, ktorá sa špecializuje na leteckú, obrannú, bezpečnostnú a dopravnú elektroniku a systémy. Ich inžinieri vytvorili prototyp prikrývky, ktorá sa vyhrieva pomocou medených káblov, má flexibilný rám pre jednoduché prenášanie a získava energiu zo solárnych panelov.