Školáčka prišla s vynálezom, ktorý zachraňuje životy. Pre rovesníkov aj pre dospelých má dôležitý odkaz
Školáčka prišla s vynálezom, ktorý zachraňuje životy. Pre rovesníkov aj pre dospelých má dôležitý odkaz
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Andrea Vadkerti.

Ilustračný obrázok.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Rebecca Young / Ilustračné foto.
Rebecca Young / Ilustračné foto. — Foto: X/AlertaDigitalN, Freepik/jcomp

Jej nápadu sa chytila veľká technologická spoločnosť a spravila z neho realitu.

Rebecca má len 12 rokov, no prišla s nápadom, ktorý môže zachraňovať životy. Na súťaži, kde dostala za úlohu navrhnúť projekt riešiaci spoločenský problém, sa rozhodla zamerať na bezdomovectvo a jej vynález nakoniec zaujal veľkú elektrotechnickú spoločnosť, ktorá ho premenila na skutočnosť.

Mrzelo ju, že im je zima

Mladá školáčka pri realizovaní svojho projektu myslela na ľudí spiacich na uliciach Glasgowa. Snažila sa prísť na to, ako by sa ich život dal aspoň trochu zlepšiť a nakoniec vymyslela elektrickú prikrývku v batohu, ktorá je napájaná na solárne panely a získava z nich energiu. Okrem toho, že súťaž v celoštátnom kole vyhrala, sa zaradila aj do rebríčka „Dievčatá roka“ časopisu Time.

„Nanešťastie na uliciach Glasgowa spáva veľmi veľa ľudí. Vždy mi bolo ľúto, keď som videla, aká im je zima. Bolo mi jasné, že toto by im pomohlo. Tá predstava, že niečo, čo som vytvorila, by jedného dňa ľuďom bez domova skutočne mohlo pomôcť, je úžasná,“ uviedla Rebecca pre Scottish Housing News.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Mama mi zomrela a otec ma nechal na ulici, hovorí Zoltán. Najdôležitejšie je mať domov a priateľov

Už ich dostala prvá nocľaháreň

Aby jej nápad neostal len na papieri, chytila sa ho spoločnosť Thales, ktorá sa špecializuje na leteckú, obrannú, bezpečnostnú a dopravnú elektroniku a systémy. Ich inžinieri vytvorili prototyp prikrývky, ktorá sa vyhrieva pomocou medených káblov, má flexibilný rám pre jednoduché prenášanie a získava energiu zo solárnych panelov.

