Ty vrah malých detí, kričali po ňom Slováci. Pri zlomenom otcovi Jožkovi stála jeho manželka až do konca - Dobré noviny
Ty vrah malých detí, kričali po ňom Slováci. Pri zlomenom otcovi Jožkovi stála jeho manželka až do konca
Milan Ondrík vo filme Otec, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou.

Ty vrah malých detí, kričali po ňom Slováci. Pri zlomenom otcovi Jožkovi stála jeho manželka až do konca

Ty vrah malých detí, kričali po ňom Slováci. Pri zlomenom otcovi Jožkovi stála jeho manželka až do konca

Milan Ondrík vo filme Otec, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou.
Milan Ondrík vo filme Otec, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou. — Foto: Promo fotografie filmu Otec (CinemArt)

Bol presvedčený, že dcérka je v škôlke. 

„Ja som ju zabil. Ja som ju zabil,“ dusil sa plačom a vzlykmi otec Jožko z Nitry, keď v roku 2015 prežil tragédiu, ktorá otriasla celým Slovenskom. Dvojročnú dcérku Kristínku mal v to júlové ráno odniesť do škôlky, no stačila chvíľa, jedno dôležité rokovanie vo firme a inak starostlivý a príkladný rodič urobil chybu, ktorá jeho dcéru stála život – zabudol ju v rozpálenom aute.

K tomuto typu nešťastných prípadov sa po rokoch vracia film Otec, v ktorej hrá hlavnú úlohu Milan Ondrík a ten otvorene priznáva, že išlo o najťažšiu filmovú rolu jeho života. „Po skončení nakrúcania som doslova padol na kolená,“ povedal herec o filme, ktorý možno nechcete vidieť, ale mali by ste. Príbeh, ktorého spolutvorcom je autor knihy o tragédii nitrianskej rodiny, vás donúti zamyslieť sa, prečo máme tendenciu okamžite súdiť a vyrieknuť verdikt. Aj najlepší priateľ otca Jozefa mu najskôr povedal: „Toto si posral, Jojo,“ a až neskôr pochopil, ako veľmi sa mýlil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To auto poznal

„Pravda je, že keď zomrela Kristínka, ani ja som nechápal, ako sa to mohlo stať,“ priznával pre Nový Čas spisovateľ Dušan Budzák, ktorý bol Jozefovým najlepším priateľom. O tragédii, ktorá sa stala, sa dozvedel úplnou náhodou z televízie.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou.
Prečítajte si tiež: Zažil s ňou najkrajšie obdobie, no ich rodinu poznamenala tragédia. Skrúcanému dalo silu až odpustenie

„Vravím si – túto budovu poznám, toto auto poznám a aj chôdza toho muža je mi povedomá! Zaregistroval som, že ten muž drží niekoho za plecia a v tej chvíli som si uvedomil, že to je Jozef. Pridal som zvuk a zachytil som posledné slová, že v Nitre sa stala tragédia, pri ktorej zahynulo malé dievčatko,“ spomínal Dušan, ktorý zostal úplne paralyzovaný stáť pred obrazovkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päť a pol milióna sudcov

„Chcel som ísť do Nitry za kamarátom, a zároveň som nevedel, čo mu poviem: Jojo, nevadí, to prebolí?“ pýtal sa samého seba Budzák, ktorý dlho ľutoval prvé slová, ktoré povedal kamarátovi. „Toto si posral, Jojo! Nechápal som, ako niekto môže zabudnúť svoje dieťa v aute. Až postupne som prenikal hlbšie do toho všetkého,“ vysvetľoval spisovateľ, ktorý o celom nešťastí nakoniec napísal knihu Môj život s Jojom. V druhej časti s názvom Päť a pol milióna sudcov chcel všetkým Slovákom dokázať, že to, čo sa stalo Jozefovi, sa môže stať každému z nás.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

