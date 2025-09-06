Namiesto Beckhama má hokejistu. Missku Viktóriu a Richarda Lintnera neodradil ani veľký vekový rozdiel
Medzi ňou a niekdajším úspešným hokejovým reprezentantom Richardom Lintnerom je 17-ročný vekový rozdiel.
Vďaka modelingu precestovala svet, lásku však našla doma. Misska Viktória Erdélyiová kedysi snívala o Davidovi Beckhamovi, dnes jej srdce patrí inému športovci – bývalému hokejistovi. Pre magazín Eva prezradila, aké typy mužov sa jej páčia, ale aj to, ktoré gesto od partnera ju za každých okolností poteší.
Misskou túžila byť už odmalička. „Už od detstva som snívala o takej súťaži. Každý rok som to sledovala v televízii a dúfala, že raz tam budem stáť aj ja,“ priznala pred časom v rozhovore pre kosicednes.sk Viktória Erdélyiová, ktorá sa napokon v roku 2016 skutočne prebojovala do finále Miss Slovensko. Odvahu však nabrala až po intenzívnom prehováraní kamarátok.
Viktória je však za skúsenosť v projekte vďačná a rada hovorí, že jej Miss rozšírilo obzory, aj keď už v tom čase v skutočnosti plánovala inú kariéru. Učarovalo jej totiž právo a zatúžila stať sa advokátkou a pomáhať s právnymi vecami v rodinnej firme. Popri tom sa intenzívne venovala i modelingu, vďaka ktorému sa dostala do metropol ako Miláno, New York či Tokio.
Ruka v ruke s popredným hokejovým obrancom
Viktória sa ale pred pár mesiacmi dostala do pozornosti verejnosti niečím iným. Získala si totiž srdce o sedemnásť rokov staršieho zlatého chlapca z Göteborgu, Richarda Lintnera. Aj keď do médií o svojom vzťahu otvorene nehovoria, brunetka prezradila aspoň to, aké črty ju na mužoch priťahujú. Všetkými napokon disponuje aj jej Richard.