Psychologička prezradila, kedy by rodičia mali dať deťom prvý mobil. Tým najmenším do rúk nepatrí
Najťažšie nie je kúpiť mobil dieťaťu, ale ustrážiť pravidlá jeho používania.
Deti sa od útleho veku stretávajú s obrazovkami. Na stoloch svietia tablety, v obývačke je pustený televízor a dospeláci majú telefón stále po ruke. Pre mnohých rodičov je preto prirodzené, že takéto vymoženosti chcú dopriať aj potomkom. No práve vtedy vznikajú pochybnosti – kedy je správny čas odovzdať dieťaťu vlastné zariadenie? A aké pravidlá je dobré nastaviť, aby sa technológie nestali problémom?
Psychologička Aneta Novotná Šírková z Psychologického inštitútu Re:life, Lokomoce pre portál Maminka.cz upozorňuje, že ešte skôr, než rodičia podľahnú tlaku okolia, by si mali položiť niekoľko zásadných otázok: „Čo očakávam, že sa moje dieťa na tablete a mobile naučí? V koľkých rokoch je dieťa pripravené ho používať? Aký obsah môže sledovať? Aké pravidlá si s deťmi ohľadom používania elektroniky nastaviť?“
Malé dieťa mobil nepotrebuje
Psychologička zdôrazňuje, že najmenším deťom by sme mobily či tablety vôbec nemali dávať. Do dvoch rokov nepotrebujú obrazovky vôbec, pretože svet objavujú cez dotyky, slová a hru s rodičmi, nie cez videá či aplikácie.
Odborníčka taktiež varuje, že ak dieťa necháte často so svojím telefónom, výsledkom môže byť, že sa nenaučí dobre hovoriť, rozpoznávať emócie druhých alebo zdravo nadväzovať vzťahy. V predškolskom veku je už kontakt s digitálnym svetom bežnejší. Deti sledujú rozprávky či vzdelávacie programy, no rodičia by mali zostať aktívnymi partnermi. Nestačí „pustiť video a mať pokoj“.
Obrazovka nie je náhradný rodič
Je dôležité rozprávať sa o tom, čo dieťa vidí, ako sa cíti obľúbený hrdina a čo si z toho odnáša. Tak sa z obyčajného pozerania stane spoločný čas, nie osamelá aktivita. Psychologička varuje, že mobil by nikdy nemal slúžiť na upokojenie dieťaťa alebo ako „digitálna opatrovateľka“.