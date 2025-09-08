Vrátia sa do tried a hneď ochorejú. Čo robiť, aby sme na začiatku školského roka nemali malých maródov?
Na bacily platí disciplína.
September býva pre rodiny vždy náročný. Rodičia sa snažia pripraviť deti na školu či škôlku – nakúpiť pomôcky, nastaviť režim a zvládnuť skoré ranné vstávanie. No popri všetkých povinnostiach je tu ešte jedna obava, ktorú pozná každý rodič: detské choroby. Vírusy a baktérie totiž milujú kolektívy a nástup detí medzi rovesníkov často znamená, že doma pribudne malý maród.
Ako tomu predísť? Odborníci sa zhodujú, že základom je posilňovanie imunity – a to nie iba na jeseň, ale počas celého roka.
Zdravie začína v črevách
„Vieme, že hlavná časť imunity sídli v črevách. Každé sústo aktivuje procesy, ktoré zdravie podporujú alebo naopak narúšajú,“ vysvetlila pre portál Najmama Ing. Silvia Tylš, odborníčka na zdravú výživu.
„Rovnováha medzi prospešnými a potenciálne patogénnymi baktériami je jedným z faktorov, ktoré zdravie ovplyvňujú. Pokiaľ sú vzájomne v rovnováhe, ľudské telo funguje tak, ako má, dobré baktérie udržujú patogény pod kontrolou. Ak sa rovnováha naruší, zareaguje na to náš imunitný systém negatívne. Je na nás, ktoré baktérie sa rozhodneme kŕmiť,“ dodáva.
To, čo deti jedia, je preto priamo prepojené s tým, ako odolávajú infekciám. Vitamín C z ovocia a zeleniny, vitamín D zo slnka a rýb, probiotiká z jogurtov či kyslej kapusty – všetko sú malé stavebné kamene, ktoré pomáhajú vytvoriť silnú obrannú líniu.
Internistka Etela Janeková však upozorňuje na dôležitú vec. „Najmä v prípade tabletiek musíte dbať na správne dávkovanie. Nemali by sme užívať viac ako 200 miligramov denne," dodáva s tým, že ostatné C-éčko už telo odstráni močom.