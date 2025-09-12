Zlozvykmi si škodíte aj na toalete. Problémová je obľúbená poloha žien ale aj močenie nasilu
Pri močení netlačte, vyrobíte si tým problém, varujú odborníci.
Vedeli ste, že existujú správne a nesprávne spôsoby močenia? Hoci sa o tom nehovorí veľmi otvorene, nejde o žiadne tabu, ide o zdravie. Mnohí ľudia si totiž neuvedomujú ani to, že tlačiť pri malej potrebe je nezdravé a spolu s tým špecialistky na panvové dno aj urológovia odporúčajú vyhnúť sa aj množstvu ďalších vecí.
6. Nenúťte sa do toho
Ak pred odchodom z domu utekáte pre istotu na toaletu, mali by ste s tým prestať. Hoci sa môže zdať, že tým šetríte čas a že si malú potrebu vybavíte skôr, než vás zastihne napríklad na pracovnom stretnutí, v skutočnosti to nie je úplne efektívne.
„Predpokladá sa, že keď tlačíme, svaly sa uvoľňujú a otvárajú. Pravdou však je, že tlak sťahuje panvové dno a vytláča moč von namiesto toho, aby ho prirodzene uvoľňoval,“ vysvetlila pre The Washington Post Meghan Markowski, špecialistka na ženské zdravie, ktorá sa zameriava sa na liečbu porúch panvového dna.
Močenie „nasilu“ môže podľa nej vážne ohroziť zdravie. Spája sa s ním dysfunkcia panvového dna, ktorá spôsobuje nesprávne fungovanie svalov v tejto oblasti a časom môže viesť k úniku moču, stolice alebo k infekciám močových ciest.
5. Pozor na polohu, v ktorej močíte
Pri používaní verejných toaliet si ženy dávajú obrovský pozor na to, aby sa žiadnou časťou tela nedotýkali záchodovej dosky. V známej polohe „na lyžiara“ sa tak pokúšajú zvládnuť celý proces bez jediného kontaktu s baktériami, no podľa expertiek je aj táto technika riziková.