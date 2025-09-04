Vyfajčila som si rakovinu, priznáva. Legendárna hlásateľka vie, že choroba nie je o smrti, ale o živote
Z obrazoviek odišla zo dňa na deň.
„Tá Marta má hlas, ktorý ti zostane v ušiach celý život,“ hovoria ešte aj dnes o Marte Skarlandtovej, legendárnej hlásateľke Československej televízie. Jej nezameniteľný zamatový prejav poznali celé generácie a keď prehovorila, ľudia stíchli. Už vtedy bolo o nej známe, že fajčila množstvo cigariet denne a dnes otvorene priznáva, že fajčením si privodila zákerné ochorenie. Napriek ťažkej diagnóze sa však nevzdáva.
Popularita nič neznamenala
Marta Skarlandtová vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo a televízna kariéra bola akýmsi vedľajším produktom. „Keď ma prijali na fakultu, urobila som ďalší konkurz do pražského štúdia. Bavilo ma to, ale brala som to skôr ako spestrenie študentského života. Bola som hrozne hrdá na to, že sa uživím sama. Mala som s rodičmi dohodu, že mi budú posielať 500 korún mesačne. V televízii som si zarobila 600, takže som od našich nemusela nič pýtať,“ spomínala pre novinky.cz s hrdosťou Marta, ktorá pri hlásateľskom mikrofóne strávila takmer 30 rokov života.
„Bol som na sestru hrozne pyšný – na to, ako perfektne robí svoju prácu, aj na to, že pre ňu tá obrovská popularita nič neznamená,“ chválil Martu brat Milan Hein, ktorého rovnako ako mnohých prekvapilo, keď jeho sestra zo dňa na deň skončila. Hlásateľky boli vtedy na vrchole popularity a Marta mala dar zaujať nielen svojím vzhľadom, ale predovšetkým hlasom – nádherným, zamatovým, nezameniteľným. Keď prehovorila, ľudia stíchli, no ona v tom už nevidela zmysel.
Vyfajčila si rakovinu
„Jedného dňa som išla do služby a prichytila som sa pri tom, že idem do práce. Nasadím úsmev a odrecitujem to. Na druhý deň som podala výpoveď. Stratila som motiváciu. Kamera ani popularita mi nechýbali. Skôr som cítila úľavu, že už nikomu nie je nič do toho, čo mám oblečené, ako sa správam, koľko cigariet vyfajčím. Že môžem byť sama sebou,“ povedala po rokoch v Českom rozhlase, kde bolo počuť, že jej hlas sa zmenil. Legendárna hlásateľka Československej televízie dnes hovorí otvorene – fajčením sa dostala až k zákernému ochoreniu.