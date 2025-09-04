Vyfajčila som si rakovinu, priznáva. Legendárna hlásateľka vie, že choroba nie je o smrti, ale o živote - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyfajčila som si rakovinu, priznáva. Legendárna hlásateľka vie, že choroba nie je o smrti, ale o živote
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Zachránili ľudí v horšom stave, než bola Diana. Lekár prelomil mlčanie o jej posledných chvíľach

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

SLEDUJE NÁS 207 418 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyfajčila som si rakovinu, priznáva. Legendárna hlásateľka vie, že choroba nie je o smrti, ale o živote

Marta Skarlandtová a Karel Gott.
Marta Skarlandtová a Karel Gott. — Foto: Setkání s Rolničkou (ČT); Reprofoto YouTube - Tyristor (Retro televizní hlasatelé a hlasatelky)

Z obrazoviek odišla zo dňa na deň.

„Tá Marta má hlas, ktorý ti zostane v ušiach celý život,“ hovoria ešte aj dnes o Marte Skarlandtovej, legendárnej hlásateľke Československej televízie. Jej nezameniteľný zamatový prejav poznali celé generácie a keď prehovorila, ľudia stíchli. Už vtedy bolo o nej známe, že fajčila množstvo cigariet denne a dnes otvorene priznáva, že fajčením si privodila zákerné ochorenie. Napriek ťažkej diagnóze sa však nevzdáva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122146624244686201&set=a.122106614066686201

Popularita nič neznamenala

Marta Skarlandtová vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo a televízna kariéra bola akýmsi vedľajším produktom. „Keď ma prijali na fakultu, urobila som ďalší konkurz do pražského štúdia. Bavilo ma to, ale brala som to skôr ako spestrenie študentského života. Bola som hrozne hrdá na to, že sa uživím sama. Mala som s rodičmi dohodu, že mi budú posielať 500 korún mesačne. V televízii som si zarobila 600, takže som od našich nemusela nič pýtať,“ spomínala pre novinky.cz s hrdosťou Marta, ktorá pri hlásateľskom mikrofóne strávila takmer 30 rokov života.

Renáta Brimich Špačková ako hlásateľka.
Prečítajte si tiež: Po rozvode dospela k harmónii a prestala súdiť. Bývalá hlásateľka Renáta Špačková starne s radosťou

„Bol som na sestru hrozne pyšný – na to, ako perfektne robí svoju prácu, aj na to, že pre ňu tá obrovská popularita nič neznamená,“ chválil Martu brat Milan Hein, ktorého rovnako ako mnohých prekvapilo, keď jeho sestra zo dňa na deň skončila. Hlásateľky boli vtedy na vrchole popularity a Marta mala dar zaujať nielen svojím vzhľadom, ale predovšetkým hlasom – nádherným, zamatovým, nezameniteľným. Keď prehovorila, ľudia stíchli, no ona v tom už nevidela zmysel.

Vyfajčila si rakovinu

„Jedného dňa som išla do služby a prichytila som sa pri tom, že idem do práce. Nasadím úsmev a odrecitujem to. Na druhý deň som podala výpoveď. Stratila som motiváciu. Kamera ani popularita mi nechýbali. Skôr som cítila úľavu, že už nikomu nie je nič do toho, čo mám oblečené, ako sa správam, koľko cigariet vyfajčím. Že môžem byť sama sebou,“ povedala po rokoch v Českom rozhlase, kde bolo počuť, že jej hlas sa zmenil. Legendárna hlásateľka Československej televízie dnes hovorí otvorene – fajčením sa dostala až k zákernému ochoreniu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.