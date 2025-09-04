Ľúbi ju chorú, nenamaľovanú aj uplakanú. Simona Krainová je 15 rokov s Karlom, ktorého si nechcela vziať
Modelka a jej partner vychovávajú spolu aj dvoch synov.
Ani jeden z nich sa sobášiť nechcel, ale osud to napokon zariadil inak – a dopomohlo k tomu aj bábo. Simona Krainová a jej partner Karel Vágner ml. v týchto dňoch oslavujú krásne výročie sobáša a pri tejto príležitosti adresovala modelka svojmu manželovi úprimné slová.
Svadbu neplánovali
Česká modelka a podnikateľ tvoria už dlhé roky harmonický pár a spoločne vychovávajú aj synov Bruna a Maxa. Pred časom Simona Krainová zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti sériu fotografií spred niekoľkých rokov, na ktorých je zachytená spoločne s manželom.
Manželia totiž v týchto dňoch oslavujú 15 rokov od sobáša a Simona Krainová priznala, že ani jeden z nich vtedy nemal v úmysle kráčať pred oltár.
„3. septembra... 15 rokov od chvíle, kedy sme sa s Kájom vzali. Hovorím vzali, pretože my dvaja sme svadbu v pláne nemali. On utiekol z nepodareného vzťahu a ja z jednej nepodarenej svadby. Obaja sme si povedali, už nikdy viac. Ja som sa zaprisahala, že už nikdy, a Karel sa ženiť nechcel ani omylom. Manželstvo sme považovali za vec, ktorá skôr vzťahy rozbíja,“ napísala modelka.
Aj po 15 rokoch stále zamilovaná
Život síce mieni, ale láska všetko mení. Dvojicu totiž jedného dňa čakalo prekvapenie.