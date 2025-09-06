Keď sa do neho zamilovala, jej rodičia boli proti. Nela Pocisková videla v Jánovi Ďurovčíkovi poloboha
Dodnes sú spojení pupočnou šnúrou
Keď ju prvýkrát počul spievať, rozplakal sa a zaumienil si, že z nej spraví hviezdu. Netušil, že o niekoľko rokov bude o nadanej speváčke hovoriť ako o najlepšej žene na svete. Ján Ďurovčík bol zrelý tridsiatnik, keď sa dal dohromady s Nelou Pociskovou, ktorá ešte nebola dospelá. Pre veľký vekový rozdiel ich vzťahu mnohí nepriali a rázne proti boli aj Nelini rodičia. Speváčka po rokoch priznala, že stále netuší, čo to mali s choreografom za vzťah, no napriek tomu sú dodnes spojení pupočnou šnúrou.
Po jej vystúpení plakal
Nela Pocisková mala len 14 rokov, keď dostala prelomovú úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, kde ju obsadil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. „Deň predtým som sa naučila pesničku Šaty a prišla na konkurz. Mala som štrnásť rokov a vtedy som nechápala, prečo sú tam všetci v takom strese. V ten deň po konkurze za mnou prišiel Jano a opýtal sa ma, či moji rodiča vôbec vedia, kde som, a ja som mu povedala, že nie,“ prezradila Nela v podcaste Po špičkách.
Ďurovčík bol medzi umelcami známy ako prísny cholerik, ktorý po hercoch v slabých chvíľach hádzal topánky a nadával im, no na Nelu urobil dojem. Videl v nej totiž veľký pohybový aj spevácky potenciál. „Prišla na konkurz, zaspievala a bolo to... Je to niečo medzi nebom a zemou, ja som to v Nele cítil,“ povedal vtedy pre Nový Čas Ján Ďurovčík.
Čo to bolo za lásku
„Nastali tri mesiace ťažkej práce, keď som si naozaj nevedela predstaviť hrať pred šesťsto ľuďmi, ale napokon som druhú premiéru hrala ja. Potom prišiel Jano za mojimi rodičmi a opýtal sa ich, či to celé chápu, čo sa vlastne udialo, a že by bol veľmi rád, keby si ma mohol vziať pod svoje ochranné krídla a v budúcnosti mi začal otvárať dvere ďalej, prinášať aj rôzne ďalšie inscenácie,“ spomínala Nela Pocisková. Na moment, keď sa presne zamilovala do o 20 rokov staršieho režiséra, si nepamätá.
„To keby som vedela. Prišlo to tak postupne. Vlastne dodnes sama v sebe riešim, čo to bolo za lásku. Podľa mňa to bola viac-menej obdivná láska,“ zamýšľa sa. Ľudia vtedy poukazovali na veľký vekový rozdiel medzi tridsiatnikom a dievčinou ani nie na prahu dospelosti. Problémy s ich vzťahom mali aj speváčkini rodičia.