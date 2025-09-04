Dnes by sa tak v robote už nesprával. Boris Pršo osem rokov po mŕtvici vie, čo by v živote robil inak - Dobré noviny
Dnes by sa tak v robote už nesprával. Boris Pršo osem rokov po mŕtvici vie, čo by v živote robil inak
Dnes by sa tak v robote už nesprával. Boris Pršo osem rokov po mŕtvici vie, čo by v živote robil inak

Boris Pršo.
Boris Pršo. — Foto: Instagram - @borisprso

Poraziť ma nemuselo, stačilo ma len tak jemne upozorniť, vraví.

Mal len 33 rokov, bol na vrchole svojich síl a jeho tvár z televízie Markíza poznalo celé Slovensko. Boris Pršo presne pred ôsmimi rokmi pocítil, ako veľmi jednoducho je človek nahraditeľný. Druhého septembra 2017 prežíval tie najťažšie chvíle svojho života, keď utrpel mozgovú príhodu a lekári ani netušili, či prežije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boris Pršo (@borisprso)

Osudné Let's Dance

„Je to osem rokov od mojej porážky! Osem šialených a zároveň krásnych rokov. Asi ste to odo mňa počuli už asi tisíckrát – ale stále sa nič nezmenilo. Poraziť ma nemuselo, stačilo ma len tak jemne upozorniť, ale inak by som nemenil absolútne nič,“ napísal na sociálne siete Boris, ktorý dodnes spomína na deň, keď mu na generálke šou Let's Dance išlo o život.

Šimon Gabčo, Boris Pršo, Tomáš Juríček / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Boli mladí a museli začať odznova. Traja markizáci prezradili, ako im mozgová príhoda zmenila život

„Ja som sa bol ešte ráno naraňajkovať, keď som sa vrátil, tak už mi bolo zle,“ vravel pre Markízu Boris, ktorému ochablo svalstvo a s krvácaním do mozgu ho záchranári rýchlo odniesli do nemocnice. Na prvé dni v nemocnici si pritom vôbec nepamätá. Absolvoval náročné operácie a zákrok sa podaril až na tretíkrát. Krvácanie do mozgu ale zanechalo následky – znovu sa musel učiť chodiť, čo by vraj bez pomoci svojich blízkych nikdy nezvládol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boris Pršo (@borisprso)

Jediná prosba

„Ja už každý jeden deň tu považujem za dar navyše a snažím si ho tu užiť. Nech to znie akokoľvek zvláštne, porážku považujem za to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Upokojilo ma to, vrátilo, na chvíľku spomalilo. Som za to vďačný,“ hovorí s odstupom času obľúbený moderátor, ktorý dnes vie, že mal niektoré veci v živote robiť úplne inak.

